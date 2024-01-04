ІД взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за два вибухи біля меморіалу Касема Сулеймані в іранському місті Керман 3 січня, внаслідок яких загинули щонаймене 84 людини.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за два вибухи біля меморіалу вбитого у 2020 році генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані іранському місті Керман у середу, 3 січня, внаслідок яких, за уточненими даними, загинули щонайменше 84 людини.

Як повідомляє Reuters, у заяві, опублікованій у пов'язаних з терористами Telegram-каналах у четвер, 4 січня, йдеться про те, що двоє членів ІД підірвали свої вибухові пояси в натовпі, який зібрався на кладовищі на річницю смерті Сулеймані.

Раніше офіційний Тегеран звинуватив у вибухах "терористів", а також пообіцяв помститися за найкривавіший напад з часів Ісламської революції 1979 року. Внаслідок двох вибухів також постраждали 284 людини, зокрема жінки та діти.

Неназване джерело повідомило іранському державному інформаційному агентству IRNA, що перший вибух на кладовищі в Кермані, рідному місті Сулеймані, "став результатом дій терориста-смертника". Причина другого вибуху, швидше за все, та ж сама, повідомило джерело агентства.

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Рада безпеки ООН засудила терористичний напад в Ірані

Рада безпеки ООН у своїй заяві у середу засудила "боягузливий терористичний напад" в Кермані та висловила співчуття родинам жертв та уряду Ірану.

Президент Ради безпеки Ніколя де Рів’єр (Франція) від імені її членів заявив, що тероризм у всіх його формах і проявах "становить одну з найсерйозніших загроз міжнародному миру та безпеці".

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Касем Сулеймані був убитий під час ракетної атаки США у Багдаді у січні 2020 року Фото: Office of the Iranian Supreme Leaderpicture alliance/AP/picture alliance

Нагадаємо, іранський генерал Касем Сулеймані був убитий в січні 2020 року в результаті удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі КВІР, який відповідав за проведення операцій за межами Ірану. Його називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході.

США звинувачували його у розробці планів нападу на американських дипломатів та військовослужбовців у регіоні.