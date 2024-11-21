Ішинґер про Україну: Захід має проблему подвійних стандартів

Вимагаючи у глобального Півдня підтримки своєї позиції щодо України, Захід стикається з питанням, чому думку Півдня не враховують щодо Близького Сходу, зазначив у бесіді з DW ексглава Мюнхенської безпекової конференції.

Результатом того, яким чином Захід ставиться до глобальних криз - таких, як війна Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході, - стає проблема довіри до західного світу і до демократичного Заходу загалом. Таку думку висловив колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), експосол Німеччини в США Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) у бесіді з DW на тему підсумків саміту Групи двадцяти (G20) в Ріо-де-Жанейро 20 листопада.

"Якщо ми вважаємо, що маємо і можемо по праву вимагати від країн глобального Півдня підтримки у протистоянні Росії та її жорстокій, агресивній війні проти України, то в нас виникають проблеми з відповіддю на запитання представників глобального Півдня, коли вони кажуть нам: "Добре, а як щодо вашої готовності підтримати наші погляди, коли йдеться про ситуацію на Близькому Сході?" - аргументував Ішинґер.

"Ось що я маю на увазі під подвійними стандартами. Це проблема, і вона швидко не зникне. Це проблема довіри до західного світу, до демократичного Заходу загалом", - пояснив він.

Вольфґанґ Ішинґер про ситуацію в Німеччині

Говорячи про ситуацію в Німеччині, яка готується до дострокових парламентських виборів після розвалу правлячої коаліції канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), Ішинґер зазначив, що країна перебуває не в найкращій економічній ситуації, а крім економічних викликів, є ще виклики виклики в сфері європейської безпеки.

"Зараз вкрай необхідне лідерство. Як можуть Німеччина і Франція, і, як я сподіваюся, інші країни, такі, як Польща та Італія, - сформувати сильне лідерство всередині Європейського Союзу щодо геополітичних питань, включно з війною в Україні, якщо в Німеччині впродовж ще кількох тижнів не буде формально встановленого уряду?" - зазначив він.

Ішинґер висловив сподівання, що навесні в Німеччині знову з'явиться уряд "із програмою і баченням того, як просунути ЄС уперед". Зазначивши, що ФРН є найбільшим донором у ЄС, він додав, що, "якщо ця спроможність буде знижена з економічних причин, від цього постраждає весь європейський проєкт". "Іншими словами, йдеться не тільки про багатство і процвітання німецьких громадян, а й про майбутнє європейського проєкту і безпеку нашого континенту", - сказав він.