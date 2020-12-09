Іранського дипломата засудили в Бельгії за планування теракту

Іранського дипломата, який у 2018 році за допомогою вибухівки планував теракт проти іранських опозиціонерів у Франції, засудили до 20 років ув'язнення. Відповідний вирок суд у бельгійському Антверпені виніс у четвер, 4 лютого.

Суд також відхилив клопотання засудженого на ім'я Асадолла Асаді про те, що на нього поширюється дипломатичний імунітет. Під час процесу дипломат, який працював у Відні, відмовився від надання свідчень, посилаючись на свій статус дипломатичного представника Ірану. Він також був відсутній на оголошенні вироку судом у Антверпені.

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Планування теракту проти іранської опозиції

Судді задовольнили прохання прокуратури, яка вимагала засудити Асаді до 20 років ув'язнення за звинуваченнями в плануванні терористичного акту та участі в діяльності терористичного угруповання. Разом з ним до ув'язнення засудили ще трьох підозрюваних у цій справі.

За даними Федеральної прокуратури ФРН у Карлсруе, іранський дипломат доручив влаштувати теракт подружній парі, яка мешкала в Бельгії, і передав їй для цього пристрій з 500 грамами вибухівки. Теракт планували здійснити 30 червня 2018 року на зібранні опозиційної Національної ради опору Ірану у французькому Вільпенті, де мали бути присутні тисячі іранських опозиціонерів. Адвокат Асаді наполіг на тому, що його клієнт не визнає своєї провини у підготовці цього теракту.

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Іранського дипломата затримали у Баварії

Асаді було затримано у Баварії, на автобані біля Ашаффенбурга, оскільки він мав дипломатичний імунітет на території Австрії, але не в ФРН. За даними Федеральної прокуратури ФРН, він був акредитований в якості третього радника посольства Ірану в Відні. Він працював на іранську спецслужбу MOIS, в завдання якої входить вистежування опозиціонерів в Ірані і за його межами і боротьба з ними.

1 жовтня Верховний земельний суд Бамберга ухвалив видати 46-річного іранця Бельгії, бо затримано його було на підставі бельгійського ордера. Це пояснюється тим, що подружню пару, яка мала здійснити теракт, затримали в Брюсселі. Його видали 9 жовтня, а наступного дня його було взято під варту.