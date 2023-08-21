Іран звільнить громадян США в обмін на розморожені активи

Звільнення утримуваних в Ірані американців триватиме два місяці, кажуть у Тегерані. Натомість Іран отримає доступ до шести мільярдів доларів, заблокованих у Південній Кореї.

Влада Ірану погодилася звільнити американських ув'язнених, які перебувають в Ірані. Сам процес звільнення триватиме до двох місяців, заявив у понеділок, 21 серпня, речник МЗС Ірану Нассер Канаані під час пресконференції.

"Відповідні органи оголосили конкретні терміни, і цей процес триватиме щонайбільше два місяці", - сказав Канаані, якого цитує інформагенція Reuters.

Раніше цього місяця Тегеран і Вашингтон досягли угоди, згідно з якою п'ятеро громадян США, які утримуються в Ірані, будуть звільнені, а в відповідь будуть розблоковані іранські активи на суму шість мільярдів доларів, заморожені в Південній Кореї.

У першій половині серпня зазначених американців перевели із в'язниці під домашній арешт, повідомляло AP. "Я переконаний, що це початок кінця їхнього кошмару та кошмару, який пережили їхні сім’ї", - зауважив тоді держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Напруга у відносинах США і Ірану зберігається

Втім, попри прогрес у перемовинах, зберігається напруженість у Перській затоці, обумовлена нападами Ірану на нафтові танкери іноземних держав у цьому регіоні, через який транспортується близько 20 відсотків світового обсягу перевезень нафти.

За даними американських військових, за останні два роки Іран захопив, або намагався захопити близько 20 кораблів під прапорами різних країн, пише AFP. Лише у липні Вашингтон заявив, що його сили заблокували дві спроби Ірану захопити комерційні танкери в міжнародних водах біля Оману.

Через це минулого тижня США додатково спрямували до регіону понад три тисячі військовослужбовців на десантних кораблях, а також застерегли комерційні судна не наближатися до іранських територіальних вод.

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Байдена звинувачують у "фінансуванні тероризму".

На цьому тлі також очікується, що домовленості про звільнення американців в обмін на розблокування активів призведе до нової критики президента США Джо Байдена з боку республіканців. Його адміністрації закидатимуть, що вона допомагає підняти іранську економіку в той час, коли Іран становить дедалі більшу загрозу для військ США та союзників на Близькому Сході, зауважує AP.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який наразі претендує на висунення в президенти від Республіканської партії, вже заявив, що запропонована угода надасть Ірану кошти для виробництва безпілотників для Росії та "фінансування тероризму". "Китай і Росія, які також тримають американців у заручниках, тепер знають, що ціна щойно зросла", - наголосив він.

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