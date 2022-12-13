Іран запроваджує санкції проти політиків і компаній з ЄС

Іран запровадив санкції щодо 32 європейських політиків, компаній та установ, включно з міністеркою культури ФРН і французьким журналом Charlie Hebdo. Так Тегеран відреагував на обмежувальні заходи ЄС.

Влада Ірану ввечері понеділка, 12 грудня, оголосила запровадження санкцій щодо 32 європейських політиків, компаній та установ. Серед них - держміністерка ФРН з питань культури і ЗМІ Клаудіа Рот (Claudia Roth) і ексміністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) і колишній голова Бундестагу Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). Всім їм заборонено в'їзд до Ірану, а також забороняється брати участь в офіційних зустрічах з представниками Ісламської Республіки.

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Крім того, до санкційного списку Тегерана потрапили начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін, глава британської контррозвідки MI5 Кен МакКаллум, французький гумористичний журнал Charlie Hebdo і перська редакція "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Крім заборони на в'їзд до країни, санкції передбачають також заморожування активів цих фізосіб і юросіб в Ірані, уточнює агентство AFP.

Відповідь Ірану на санкції Євросоюзу

Таким чином іранська влада відреагувала на додаткові санкції Євросоюзу, які Брюссель оголосив раніше 12 грудня. Обмежувальні заходи проти 20 іранських фізосіб і однієї організації в ЄС було вирішено запровадити у зв'язку з серйозними порушеннями владою Ісламської Республіки прав людини - включно зі стратою ще одного учасника протестів - і підтримку Тегераном Росії в її війні проти України.

Представник МЗС Ірану Насер Канані назвав санкції Євросоюзу "незаконними" і звинуватив Європу у "втручанні у внутрішні справи Ісламської Республіки".

Держміністерка ФРН: Іранські санкції - пропаганда

Держміністерка ФРН з питань культури і ЗМІ Клаудіа Рот, яка потрапила під іранські санкції, назвала їх "пропагандистськими". Тегеран запроваджує їх з єдиною метою - "відвернути увагу від справжніх проблем Ірану, виправданих і дедалі ширших протестів проти корумпованого, репресивного режиму", - заявила німецька міністерка.