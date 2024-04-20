Іран запевняє, що не планує нових атак на Ізраїль

Поки Ізраїль не планує нових авантюр проти інтересів Ірану, ми не реагуватимемо, заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан.

Іран прагне уникнути подальшої ескалації в регіоні. Як заявив у суботу, 20 квітня, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан в ефірі американського телеканалу NBC News , наразі Іран не реагуватиме на дії Ізраїлю.

"Поки Ізраїль не планує нових авантюр проти інтересів Ірану, ми не реагуватимемо", - заявив міністр закордонних справ Ірану. "Якщо Ізраїль вдасться до рішучих дій проти моєї країни, і це буде доведено нам, - сказав він, - наша відповідь буде негайною і максимальною та змусить їх пошкодувати про це".

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Вибух на військовій базі в Іраку

Між тим, як повідомила агенція Reuters з посиланням на іракські ЗМІ, у ніч на 20 квітня потужний вибух пролунав на військовій базі, яка використовується так званими Силами народної мобілізації Іраку та розташована на південь від столиці країни Багдада. Озброєні загони Сил є союзниками Ірану.

За первинними даними, вибух нібито стався внаслідок авіаудару, загинула одна особа, восьмеро дістали поранень. Невдовзі після вибуху американські військові заявили, що не завдавали авіаудару по Іраку. На запит інформагенції AFP ізраїльська армія заявила, що не коментує повідомлення в "іноземних ЗМІ".

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Атака безпілоотників на Іран

Напередодні, 19 квітня, офіційний представник Іранського космічного агентства Хосейн Даліріан заявляв про "успішне збиття" "кількох" безпілотних літальних апаратів. Телеканал ABC News із посиланням на неназваного американського чиновника повідомив, що це Ізраїль завдав ракетного удару у відповідь на атаку Ірану 12 квітня. Тоді, за даними армії оборони Ізраїлю, країну намагалися атакувати 170 безпілотників, понад 120 балістичних ракет і більше 30 крилатих ракет, проте Ізраїлю та його союзникам вдалося збити 99 відсотків із них.

До цього, 1 квітня, Ізраїль розбомбив частину будівлі іранського консульства в сирійській столиці Дамаску, убивши двох генералів і п’ятьох офіцерів Корпусу вартових іранської революції.