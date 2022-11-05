Іран вперше визнав поставки безпілотників до Росії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 5 листопада (час київський).

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Іран вперше офіційно визнав поставки бойових безпілотників до Росії. "Ми надали обмежену кількість дронів Росії за місяці до початку війни в Україні", - заявив у суботу міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, цитує AP. Утім, за його словами, Тегерану невідомо про використання його дронів у конфлікті. "Якщо (Україна. - Ред.) має в своєму розпорядженні будь-які документи про те, що Росія використовувала іранські безпілотники в Україні, вони повинні надати їх нам, - сказав він. - Якщо нам буде доведено, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання".

Мобілізовані росіяни використовуються для наступу на Донеччині - ISW

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Російські війська використовують мобілізованих для відновлення наступу на Донеччині, втім, скоріше за все, не зможуть досягти значних успіхів, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Попри активізацію обстрілів на декількох напрямках, на думку аналітиків, РФ сконцентрували недостатньо особового складу для проведення наступальних операцій під Бахмутом та Вугледаром Донецької області. "Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування і надалі заважатимуть російським військам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід або результат війни", - вважають американські аналітики.

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Крім того, за їхніми даними, у РФ продовжують приховану мобілізацію, попри офіційні заяви про завершення набору солдатів. В ISW вказують, що заяви Путіна про успішну і завершену мобілізацію суперечать його указу, що дозволяє мобілізувати громадян з непогашеною судимістю за деякі тяжкі злочини. Також президент РФ підписав документ, що поширює статус військовослужбовців на "добровольців". Подібні дозволи створюють умови для продовження мобілізації, але тепер вона подаватиметься як "добровольча служба", зазначають експерти. Тим часом російська опозиція та ЗМІ повідомляють, що російська влада готується до другої хвилі мобілізації, модернізуючи військкомати та готуючи списки призовників.

Крім того, як зазначають аналітики, Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від свого озброєння для використання Москви в реалізації своєї ядерної програми. У звіті із посиланням на CNN йдеться, що іранські офіційні особи просили Росію про допомогу в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива, що може значно прискорити виготовлення ядерної зброї Тегераном. Чи погодилась РФ на таку пропозицію, поки не зрозуміло.

++09.40++

Минулої доби Повітряними силами ЗСУ було збито 18 повітряних цілей, зокрема 2 крилаті ракети "Калібр". "Збито два вертольоти Ка-52, дві крилаті ракети "Калібр", 11 БПЛА Shahed-136 і три БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у зведенні в суботу вранці.

Зокрема, 4 листопада, близько 16.00, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр". У нічний час на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52. Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено 11 дронів-камікадзе Shahed-136 та 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

++09.03++

Протягом 4 листопада внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 особи, ще 8 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 4 листопада росіяни вбили 3 цивільних у Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Дружбі. Ще 8 осіб в області за добу отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram вранці в суботу.

++08.44++

У ніч на суботу російські окупанти з "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район, багато руйнувань будівель у Нікополі, пошкоджено газопровід, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів", - написав чиновник у Telegram. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали близько півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. "Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно. На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - написав Резніченко.

++08.29++

У ніч на суботу російські окупанти атакували ракетами С-300 Вільнянський район Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими", - написав він у Telegram.

++08.00++

Збройні сили України знищили російський буксир внаслідок атаки переправи РФ поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області 3 листопада, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також зазначається, що українська армія знищила колону окупантів, які очікували на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Шість паливозаправників РФ уразили 4 листопада в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області. Крім того, за даними Генштабу, російські окупанти у Херсоні намагаються виявити місцевих, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну РФ територію. "Місто грабують, інфраструктуру знищують", - йдеться у зведенні. Загалом за добу РФ завдала шість ракетних та 21 авіаційний удар, здійснила понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам'янка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

++07.30++

Україна і ФРН близькі до досягнення домовленості про прямі поставки Києву німецьких танків Leopard 2, заявив український посол у Берліні Олексій Макєєв в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 5 листопада. "У нас є підстави сподіватися на те, що буде ухвалено рішення про постачання Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - повідомив Макєєв. "Нам необхідні ці танки", - наголосив український дипломат, закликавши припинити розмови "про те, що не слід провокувати Росію". "Що ще має статися? Скільки Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань - має ще бути?" - риторично запитав він.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++07:15++

Російські окупанти провокують екологічну катастрофу в Херсонській області, оскільки підривають плавзасоби на Дніпрі, що призводить до забруднення річки олією та пальним, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Загарбники підривають плавзасоби та судна поблизу пристаней і причалів Дніпра та його приток. Тому в річці вже тонни олії та пального! Шкідливі речовини несе течією у дельту Дніпра, у бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", - написав він у Telegtram ввечері в п'ятницю. "Ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як довкілля водоплавних птахів. Тому ця екологічна катастрофа може мати і міжнародні наслідки", - зазначив Янушевич. За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Надалі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного моря. За його словами, для ліквідації наслідків необхідно якнайшвидше перекрити нафту та зібрати її.