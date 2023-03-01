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Іран наказав вислати двох німецьких дипломатів у відповідь на аналогічне рішення НімеччиниФото: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
ПолітикаІран

Іран виcилає з країни двох німецьких дипломатів

Степан Смишляєв
2 год. тому

Влада Ірану вирішила вислати з країни двох дипломатів ФРН у відповідь на аналогічний крок Берліну. Також Тегеран звинуватив Німеччину у втручанні у внутрішні справи країни.

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Тегеран наказав вислати двох німецьких дипломатів у середу, 1 березня, у відповідь на аналогічне рішення Берліну, ухваленого минулого тижня щодо двох співробітників посольства Ірану, повідомляє AFP.

Речник іранського міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані заявив, що двом дипломатам було наказано виїхати з країни у відповідь на втручання уряду Німеччини "у внутрішні та судові справи" Ірану.

У міністерстві закордонних справ Німеччини це рішення Тегерану назвали очікуваним, але "свавільним і безпідставним" і пообіцяли надати співробітникам посольства та їхнім родинам всебічну підтримку.

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Реакція на смертний вирок

Берлін вирішив вислати співробітників іранського посольства 22 лютого у відповідь на смертний вирок, який суд в Ірані виніс громадянину Німеччини Джамшиду Шармаду. Чоловіка звинуватили в причетності до вибуху в мечеті в південному місті Шираз у 2008 році, в результаті якого загинули 14 людей і 300 отримали поранення.

За твердженнями судової влади Ірану, він планував вчинити 23 "терористичні" акти, п'ять з яких - успішно здійснив. Також Шармада звинуватили в тому, що він встановив контакт з "офіцерами ФБР і ЦРУ" і "намагався зв'язатися з ізраїльськими агентами Моссаду".

В Ірані утримують щонайменше 17 громадян західних країн, більшість з яких, так само, як і Шармад, мають подвійне громадянство. Правозахисник вважають, що це - частина іранської політики захоплення заручників, спрямованої на те, щоб добитися поступок від іноземних урядів, зауважує AFP.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала це рішення "грубим порушенням прав німецького громадянина" і закликала скасувати смертний вирок. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також засудив вирок як неприйнятний і закликав Іран скасувати його.

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