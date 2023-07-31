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Іран та Білорусь підписали угоду про військову співпрацю

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Глава міноборони Білорусі прибув з візитом в Іран, де підписав угоду про військову співпрацю між країнами. Її деталі не розголошуються.

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Лукашенко в Тегерані у березні 2023 (архівне фото)
Лукашенко в Тегерані у березні 2023 (архівне фото)Фото: Office of the Iranian Presidency/AP/dpa/picture alliance

Іранта Білорусь підписали в понеділок, 31 липня, низку угод, зокрема і щодо військової співпраці. Це сталося під час візиту міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна до Ірану, повідомляється у Telegram міноборони Білорусі.

Серед підписаних документів є і план двосторонньої військової співпраці на 2023 рік. Деталі угод не розголошуються.

"Сторони обмінялися думками з актуальних питань  міжнародного порядку денного, а також обговорили питання щодо стану і перспектив розвитку взаємодії у військовій сфері", - йдеться у повідомленні. 

Іран та Білорусь - союзники РФ

Іран і Білорусь є ключовими прихильниками триваючої війни Росії проти України. Окрім поставок РФ безпілотників, які Москва активно застосовує для атак по Україні, Тегеран, за даними США, надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на сході від Москви. Завод може почати роботу на початку майбутнього року, оскільки Кремль сподівається мати стабільне постачання зброї для продовження війни проти України.

Водночас, зокрема, з території Білорусі Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, а також використовує країну як плацдарм для запуску ракет та дронів. Крім того, Україна розслідує ймовірну роль Білорусі у примусовому переміщенні дітей з окупованих Росією територій. В білоруській опозиції заявляли, що 2150 українських дітей, зокрема сиріт у віці від шести до 15 років, були вивезені до так званих таборів відпочинку та санаторіїв на білоруській території.

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