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Іранська армія запускає дронФото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO
ПолітикаІран

Іран розпочав військові навчання попри протести в країні

Роман Губа
4 год. тому

Армія Ірану проводить навчання поблизу Оманської затоки та біля стратегічної Ормузької протоки.

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Іранська армія у п’ятницю, 30 грудня, розпочала щорічні навчання в прибережній зоні Оманської затоки та біля стратегічної Ормузької протоки. Про це повідомило державне телебачення країни, пише AP. У повідомленні йшлося, що військові братимуть участь у військових тренуваннях "Zolfaghar-1401", а до навчань будуть залучені безпілотники, винищувачі, гелікоптери, військово-транспортні літаки та підводні човни. Також збройні сили Ірану запускатимуть ракети та ППО.

Як повідомляє державне телебачення, маневри спрямовані на "підвищення готовності до протистояння зовнішнім загрозам і будь-якому можливому вторгненню".

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Протести в Ірані

Військові навчання в Ірані відбуваються на тлі масових протестів в країні, які почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні після затримання поліцією.

Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979 року - вони охопили 160 міст у всіх провінціях країни. Правозахисники вважають, що щонайменше 470 демонстрантів в Ірані було вбито і понад 18 тисяч затримано. Повідомляли також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом судові органи Ірану засудили до смертної кари у зв'язку з протестами понад два десятки людей, кількох з них вже стратили.

Через жорстокі придушення протестів, порушення прав людини, а також постачання Іраном дронів Росії для війни проти України, Європейський Союззапровадив додаткові обмежувальні заходипроти Ірану.

 

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