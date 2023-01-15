Іран навесні отримає від РФ винищувачі Су-35 - Tasnim

За даними іранської агенції Tasnim, Тегеран замовив у Москви системи оборони, ракети і вертольоти. Літаки Су-35 мають надійти в березні.

Іран отримає від Росії кілька багатоцільових надманеврених винищувачів Су-35 орієнтовно 21 березня. Про це в неділю, 15 січня, передало іранське агентство Tasnim. Воно навело слова члена комісії з національної безпеки і зовнішньої політики Меджлісу (однопалатного парламенту. - Ред.) Ірану Шахріяра Хейдарі. "Ми направили Росії замовлення на системи оборони, ракети і вертольоти, і більша частина цих озброєнь незабаром надійде в країну", - підкреслив Хейдарі.

Командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді у вересні 2022 року вказував, що закупівля Су-35 у Москви фігурує у планах Тегерана.

Телеканал: Росія поставить Ірану ескадрилью винищувачів

Ізраїльський телеканал i24news 24 грудня 2022 року з посиланням на джерела в розвідці, які відстежують військові угоди між Москвою і Тегераном, передавав, що Росія найближчим часом поставить Ірану ескадрилью винищувачів.

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Йшлося, найімовірніше, про 24 винищувачі Су-35, які спочатку призначалися для Єгипту, передавав телеканал. За відомостями розвідки, іранські пілоти вже тренувалися на цих літаках. Крім того, Тегеран мав отримати від Москви системи протиповітряної оборони, вказував канал.

За його даними, Іран, зі свого боку, мав направити Росії ще одну партію з 300 дронів-камікадзе Shahed-136 на додаток до вже поставлених 1700 безпілотників. Москва заперечує використання іранської зброї для ударів по Україні. Тегеран визнав, що відправляв до Росії безпілотники, але невелику партію і до вторгнення в Україну.

Глава "Моссаду": Іран розширить постачання зброї в Росію

Директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа раніше повідомив, що Іран планує розширити постачання в Росію сучасної зброї.

У грудні 2022 року американський телеканал NBC повідомляв із посиланням на джерела в Білому домі, що Росія надає "безпрецедентний рівень" військової та технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні. Джерела NBC, зокрема, говорили про можливу передачу Тегерану винищувачів.