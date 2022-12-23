Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 23 грудня.

++10:50++

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вкотре закликав Берлін почати постачати Києву бронетехніку.

За його словами, канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) слід "нарешті переглянути" свою колишню позицію щодо, наприклад, постачання в Україну танків Leopard і бойових машин піхоти Marder. "Якщо федеральний уряд не хоче займатися постачаннями наодинці, то Німеччина могла би взяти на себе провідну роль на континенті у створенні європейського танкового альянсу", - заявив колишній посол України у ФРН в інтерв'ю групі видань RND.

У зв'язку з оголошенням США про надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot Мельник сказав: "Українці сподіваються, що канцлер Шольц і "світлофорна коаліція" наслідуватимуть приклад американців, щоби посилити військову підтримку моєї країни без жодних "але" і "якщо".

++10:22++

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва.

21 грудня він здійснив перший з початку повномасштабної війни закордонний візит - до США. А повертаючись додому, відвідав 22 грудня Польщу.

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++10:02++

"Моссад": Іран хоче розширити постачання зброї до Росії

Іран прагне розширити постачання зброї до Росії, застеріг директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці, про поглиблення та нарощування поставок передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак на дружні (Ізраїлю. - Ред.). мусульманські країни в регіоні", - зазначив Барнеа.

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++09:41++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах 22 грудня:

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули четверо мирних жителів: двоє у Часовому Яру та двоє у Бахмуті. Ще семеро цивільних дістали в області поранень, пише в ранковому звіті Павло Кириленко.

На Херсонщині через обстріли загинула людина, двоє жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Ярослав Янушевич.

На Харківщині війська РФ обстріляли господарчий блок центральної Вовчанської районної лікарні, внаслідок чого були поранені четверо працівників і ще один чоловік. Усі постраждалі в середньому стані, загроз їхнім життям немає, каже Олег Синєгубов.

На Сумщині внаслідок влучання ракети в приватний житловий будинок стіна обвалилася на двох хлопчиків віком три і 15 років. Вони вижили, повідомив напередодні Олександр Старух.

++09:17++

На сайті російського міністерства освіти опублікований наказ від 22 грудня про затвердження федеральної програми середньої освіти, згідно з яким на уроках історії Росії старшокласники вивчатимуть такі теми як "державний переворот" в Україні в 2014 році, "возз'єднання" Криму з РФ, "спеціальна військова операція" 2022 року та "санкції США і їхніх союзників" проти РФ.

++08:56++

Тренувати ЗСУ роботі з Patriot можуть вперше на території США

У Пентагоні розглядають можливість навчання українських солдатів роботі з системами Patriot на військовій базі у США, повідомляє Politico з посиланням на джерела в американському міністерстві оборони.

Patriot Фото: IMAGO

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати тренували українських військових у Великобританії, Німеччині та Східній Європі, але не на своїй території. Навчання ж на "Патріотах" у Європі пов'язане з логістичними труднощами, тому в Пентагоні обговорюють його проведення повністю або частково на території США.

За словами одного з посадовців, його доцільно провести у Форт-Сіллі в штаті Оклахома, де перебуває більшість інструкторів і необхідних тренажерів. Остаточне рішення ще не ухвалене. Очікується, що для підготовки українських військових знадобиться кілька місяців.

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++08:29++

США запровадили санкції щодо ще 10 компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Як повідомляється на сайті міністерства фінансів США, до санкційного списку внесли юридичних осіб, які займаються розробкою обладнання для оборонних підприємств. Серед них, зокрема, Центральний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів "Прометей" імені Гориніна та Національний дослідницький центр "Курчатівський інститут".

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++08:08++

Прем'єрка Італії збирається до України на початку 2023 року

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні збирається відвідати Україну на початку 2023 року. Про це вона заявила в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, зазначивши, що планує здійснити поїздку до Києва в перші місяці року.

Також, за словами Мелоні, найближчим часом відбудеться її телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

++07:55++

РФ у Криму облаштовує оборонні позиції - генштаб ЗСУ

Росія завдала шести ракетних і шести авіаційних ударів по території України 22 грудня, зокрема по цивільних об'єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Крім того, війська РФ обстріляли українські території з реактивних систем залпового вогню понад 70 разів за добу. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військові відбили атаки російських окупантів у районах одного населеного пункту в Сумській області, одного - у Харківській, семи - в Луганській та 10 - в Донецькій. Авіація нанесла вчора вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та один центр безпілотників, а ракетні війська та артилеристи вразили три пункти управління, три склади боєприпасів і вісім районів зосередження окупаційних сил.

"На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ - Джанкой", - ідеться у повідомленні.

++07:33++

Північна Корея заперечує постачання "вагнерівцям" зброї

У Північній Кореї заявили, що повідомлення про постачання Росії боєприпасів є "абсурдним фейком". У міністерстві закордонних справ КНДР додали, що Росія здатна "захистити себе без будь-якої військової підтримки", повідомляє місцеве офіційне інформаційне агентство KCNA.

Напередодні США повідомили, що Північна Корея поставила першу партію зброї російській приватній військовій компанії "Вагнер" для використання на війні РФ проти України.

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