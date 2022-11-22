Іран хоче обговорити з Києвом "непорозуміння" щодо дронів

272-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 22 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 листопада.

DW розповідає про події вівторка, 22 листопада (час київський).

МЗС викликає угорської посла через шарф Орбана із "Великою Угорщиною"

++12.40++

Київ викликає угорського посла через шарф прем'єр-міністра Віктора Орбана із зображенням карти "Великої Угорщини", на якій включено частину земель Румунії та України. "До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана. Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", - написав речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

++12.33++

Країнам НАТО, у яких є спільний кордон з Україною, потрібно думати про додаткову протиповітряну оборону (ППО). Про це заявив міністр закордонних справ країни Едгар Рінкевич, передає Delfi. Говорячи про нещодавній інцидент, коли на території Польщі поблизу з Україною ракета вбила двох людей, Рінкевич зазначив, що це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО слід замислитися про додаткову оборону неба.

В Ірані заявили про консультації з Україною щодо дронів

++12.15++

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило про взаємодію з Україною для "усунення непорозуміння" щодо початку масового виробництва безпілотників в Росії, про яке раніше повідомила американська газета The Washington Post. "Було зроблено важливі кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами у сфері оборони, і ця взаємодія продовжиться, щоб усувати будь-які непорозуміння з цього приводу", - наводить слова постпредставництва інформаційне агентство Ісламської Республіки (ІRNA). Зазначається, що Тегеран запросив спільну експертну зустріч із владою України.

Також представництво Ірану при ООН стверджує, що з самого початку війни проти Україні має "чітку та незмінну позицію, наголошуючи, що всі держави-члени ООН мають повністю поважати цілі та принципи, закріплені у Статуті ООН, а також міжнародне право, включаючи повагу до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності".

Водночас Іран наголосив, що нині приділяє пріоритетну увагу розширенню оборонної співпраці з іншими країнами, так як п'ятирічне ембарго на експорт зброї щодо Ірану закінчилося у жовтні 2020 року.

++11.51++

Україна повернула 33 тіла загиблих військових, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. "Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять", - цитує Костенка пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл загиблих захисників України.

На Миколаївщині залишилися три окуповані населені пункти

++11.19++

Для повного звільнення Миколаївської області потрібно деокупувати три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. "У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоби ми юридично вийшли з "воюючої області", - сказав він у Facebook.

++11.00++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов поспілкуватися з футболістами збірної країни у шарфі із зображенням карти "Великої Угорщини", на якій включено частину земель Румунії та України. Зображені землі Угорське Королівство втратило згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року.

У МЗС Румунії вже відреагували на ситуацію, назвавши поведінку Орбана неприйнятною. В українському МЗС поки не коментували цю ситуацію.

++10.15++

СБУ проводить на Рівненщині обшуки у храмах УПЦ Московського патріархату - на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. У повідомленні спецслужби йдеться про те, що ці заходи проводять у рамках "протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі

++08.59++

Служба безпеки України завила про проведення "контррозвідувальних (безпекових) заходів" на території Києво-Печерської лаври для недопущення її використання як осередку "руського миру", повідомляє пресцентр спецслужби. "Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться у повідомленні.

Напередодні СБУ відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі, що перебуває під контролем Української православної церкви Московського патріархату.



++08.26++

Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, до 20 листопада постраждало 16 784 цивільні особи (тижнем раніше - 16 631), 6595 загинуло (6557). Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується в документі.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1838 дорослих поки що не вдалося встановити.

У організації зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою.

++08.05++

Російські війська вночі знову обстріляли Нікопольщину, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину… Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених", - написав він у Telegram.

++07.32++

Сили оборони України протягом минулої доби відбили атаки російських окупантів в районах 13 населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам'янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Українські військові також уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомили у генштабі.



Водночас протягом 21 листопада російські війська завдали дев'ять авіаційних та сім ракетних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню цивільної інфраструктури. Також росіяни й надалі проводили обстріли десятків населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.

Литва передасть боєприпаси і підготує 1500 солдат ЗСУ

++07.00++

Литва планує продовжити підготовку українських військовослужбовців у 2023 році, повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас. "Литва продовжує підготовку українських солдат. Щойно закінчився черговий курс. Наступного року Литва навчатиме 1500 українських солдатів", - написав він у Twitter.

Також, за словами Анушаускаса, литовська Держрада оборони схвалила відправлення додаткових боєприпасів в Україну. Загалом Вільнюс вже надав Києву понад 640 мільйонів євро, з яких 232 мільйони євро на військову допомогу.

Читайте також: Євросоюз тренуватиме тисячі українських військових

Жертви тортур армії РФ на Херсонщині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video