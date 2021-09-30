Інцидент у Керченській протоці: слухання в Гаазі відбудуться 11-16 жовтня

Слухання у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки пройдуть 11-16 жовтня в Постійній палаті третейського суду в Гаазі в гібридному форматі.
Постійна палата третейського суду в Гаазі (ППТС, Арбітражний трибунал) проведе слухання української та російської сторін у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки, повідомила палата у четвер, 30 вересня. Слухання призначені на 11-16 жовтня й відбудуться в гібридному форматі у два етапи. Сторони будуть по черзі надавати свої аргументи.
Вступну заяву, зроблену представниками кожної зі сторін у першому раунді усних виступів, транслюватимуть в інтернеті в режимі реального часу. Після цього і до кінця слухань не буде публічного доступу до матеріалів слухань. Стенограми буде оприлюднено разом з остаточним рішенням Арбітражного трибуналу з урахуванням будь-яких дозволених редакцій конфіденційної інформації.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості для України справи про захоплення українських суден і моряків поблизу Керченської протоки. "Ми доводимо протиправність поведінки РФ щодо нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській в'язниці", - написав Кулеба в Twitter увечері 30 вересня.
За його словами, ця справа є визначальною і для світу, "оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком відповідно до міжнародного морського права, повинен дотримуватися усіма країнами, а його порушення - каратиметься". "Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах - це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву", - наголосив міністр.
Нагадаємо, в травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбургу, ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити три українських кораблі - буксир "Яни Капу" і два катери "Бердянськ" і "Нікополь" - та 24 українських моряків, захоплених нею у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Моряки повернулися в Україну в рамках обміну у вересні 2019 року.