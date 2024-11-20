Інформаційне нагнітання допомагає лише Росії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, що склалася довкола інформації про можливу "значну повітряну атаку" військ РФ, через що низка дипломатичних установ призупинили роботу. У вечірньому зверненні у середу, 20 листопада, він зазначив,що цього дня "було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку, хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час".

"Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - усе це тільки Росії ж і допомагає", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що жителям України завжди слід звертати увагу на повітряну тривогу, адже у неї "такий сусід - божевільний". "Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", - сказав він.

Нагадаємо, що зранку у середу посольство США в Україні опублікувало попередження про можливу "значну повітряну атаку". У повідомленні йшлося про отримання "конкретної інформації" про потенційну атаку, через що посольство у столиці України закриють як запобіжний захід. Слідом за американським посольством призупинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Повідомлення з'явилися на тлі оновлення Росією ядерної доктрини 19 листопада - після дозволу США Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів вглиб РФ. Втім, як повідомили співрозмовники у посольстві США, закриття не пов'язане з імовірною загрозою ядерного удару.

Згодом у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України повідомили, що Росія вдалася до масованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо України. Йшлося про поширення нібито від імені ГУР повідомлень про те, що РФ готує "особливо масований" удар по території України.