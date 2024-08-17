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Індонезія святкує День незалежності у новій столиці

Євген Жуков | Роман Губа
17 серпня 2024 р.

Влада Індонезії проводила державне свято в майбутній столиці країни - місті Нусантара, яка замінить Джакарту, що занурюється в море.

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Урочистості у Нусантарі, 17 серпня 2024
Урочистості у НусантаріФото: Willy Kurniawan/REUTERS

Святкування Дня незалежності Індонезії вперше проводилося в майбутній столиці країни - місті Нусантара, що будується, на острові Борнео (Калімантан). У церемонії, в суботу, 17 серпня, взяли участь президент Джоко Відодо і його наступник Прабово Субіанто, а також члени кабінету міністрів і представники армії.

За початковими планами, на урочистості в Нусантару повинні були приїхати 8000 гостей, але через брак житла їх список довелося скоротити до 1300 осіб, повідомляє AP.

Кілька днів тому президент Джоко Відодо провів у Нусантарі перше засідання уряду.

Парад до Дня незалежності Індонезії
Парад до Дня незалежності Індонезії в Нусантарі біля нового президентського палацуФото: Levie Mulia Wardana/DW

Перенесення столиці з Джакарти

Про перенесення столиці з Джакарти на острові Ява було оголошено у 2019 році. Основною причиною називалося те, що Джакарта перенаселена і перебуває під загрозою занурення в море, а більшість міста вже перебуває нижче рівня моря. За розрахунками, до 2050 року може бути затопленою вся північна частина Джакарти. До негативних сторін старої столиці, що налічує 11 мільйонів жителів (а з околицями - майже 34 мільйони), відносять також хаос на дорогах і смог.

Нусантара знаходиться в провінції Східний Калімантан на індонезійській частині острова Борнео. Будівельні роботи зі створення нового міста розпочалися у 2022 році. Спочатку планувалося, що офіційно столиця буде перенесена до Дня незалежності, 17 серпня, проте будівництво затяглося, серед іншого, через відсутність іноземних інвестицій та земельних суперечок.

Будівництво в Нусантарі
Будівництво нової столиці Індонезії ще триваєФото: Willy Kurniawan/REUTERS

Передбачається, що указ про надання Нусантарі столичного статусу може підписати вже новий президент, який вступить на посаду у жовтні, а повністю проєкт може бути завершений лише 2045 року.

Екологи попереджають, що будівництво міста може прискорити вирубку джунглів в одному з найбільших у світі регіонів із тропічними лісами.

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