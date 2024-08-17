Індонезія святкує День незалежності у майбутній столиці

Влада Індонезії проводила державне свято в майбутній столиці країни - місті Нусантара, яка замінить Джакарту, що занурюється в море.

Святкування Дня незалежності Індонезії вперше проводилося в майбутній столиці країни - місті Нусантара, що будується, на острові Борнео (Калімантан). У церемонії, в суботу, 17 серпня, взяли участь президент Джоко Відодо і його наступник Прабово Субіанто, а також члени кабінету міністрів і представники армії.

За початковими планами, на урочистості в Нусантару повинні були приїхати 8000 гостей, але через брак житла їх список довелося скоротити до 1300 осіб, повідомляє AP.

Кілька днів тому президент Джоко Відодо провів у Нусантарі перше засідання уряду.

Парад до Дня незалежності Індонезії в Нусантарі біля нового президентського палацу Фото: Levie Mulia Wardana/DW

Перенесення столиці з Джакарти

Про перенесення столиці з Джакарти на острові Ява було оголошено у 2019 році. Основною причиною називалося те, що Джакарта перенаселена і перебуває під загрозою занурення в море, а більшість міста вже перебуває нижче рівня моря. За розрахунками, до 2050 року може бути затопленою вся північна частина Джакарти. До негативних сторін старої столиці, що налічує 11 мільйонів жителів (а з околицями - майже 34 мільйони), відносять також хаос на дорогах і смог.

Нусантара знаходиться в провінції Східний Калімантан на індонезійській частині острова Борнео. Будівельні роботи зі створення нового міста розпочалися у 2022 році. Спочатку планувалося, що офіційно столиця буде перенесена до Дня незалежності, 17 серпня, проте будівництво затяглося, серед іншого, через відсутність іноземних інвестицій та земельних суперечок.

Будівництво нової столиці Індонезії ще триває Фото: Willy Kurniawan/REUTERS

Передбачається, що указ про надання Нусантарі столичного статусу може підписати вже новий президент, який вступить на посаду у жовтні, а повністю проєкт може бути завершений лише 2045 року.

Екологи попереджають, що будівництво міста може прискорити вирубку джунглів в одному з найбільших у світі регіонів із тропічними лісами.