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ЕкономікаСполучені Штати Америки

Індію і США поєднає величезна транспортна мережа

Валерій Сааков
9 вересня 2023 р.

США разом з ЄС, Індією та арабськими країнами планують розбудову мережі залізниць та портів на Близькому Сході та в Південній Азії. Проєкт має скласти конкуренцію так званому "Новому Шовковому шляху" Китаю.

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Танкер у індійському порту міста Мумбаї
Танкер у індійському порту міста МумбаїФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Сполучені Штати мають намір спільно з Європейським Союзом, Індією й низкою арабських країн розпочати реалізацію велетенського інфраструктурного проєкту, що має поєднати ці країни та блоки щільною транспортною мережею. Відповідну декларацію про наміри уряд США оголосив у суботу, 9 вересня, під час саміту G20 у Нью-Делі.

Як зазначається в декларації, метою цього проєкту є подолання глобального розриву задля забезпечення більшого економічного процвітання та кращого зв'язку між ключовими регіонами.

У ЄС кажуть про "історичну подію"

"Це не що інше, як історична подія", - заявила президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). На її думку, побудова найкоротших небачених досі торговельних транспортних артерій між Індією, Перською затокою та Європою, - насамперед завдяки залізничному сполученню, - збільшить обсяг торгівлі між Індією та Європою на 40 відсотків.

Схожу думку висловив і президент США Джо Байден. А радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що проєкт сприятиме економічному зростанню в кількох критично важливих регіонах світу. Крім того, реалізація цього задуму покращить інтеграцію на всьому Близькому Сході, додав він.

Реалізувати цей інфраструктурний задум планують з коштів ініціативи ЄС "Глобальний шлюз". Вона передбачає інвестування до 300 мільярдів євро в розбудову інфраструктури країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, протягом наступних кількох років.

Спроба Вашингтона зупинити експансію Пекіна

Як повідомляв раніше портал новин Axios, оголошений план - одна з найважливіших ініціатив Вашингтона, спрямованих на стримування впливу Китаю на Близькому Сході. Адже Пекін проводить останніми роками форсовану реалізацію свого інфраструктурного мегапроєкту - "Нового Шовкового шляху".

У рамках його реалізації Китай уклав численні угоди з азійським, середньоазійськими, арабськими та європейськими державами, зокрема Італією.

Читайте також: Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

Цей проєкт Пекіна викликав різку критику з боку США та Євросоюзу. Брюссель, приміром, критикує Пекін за те, що цим проєктом він намагається поставити у залежність від себе, зокрема, бідніші країни.

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