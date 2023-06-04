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Індія виявила причину смертоносного зіткнення потягів

Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Міністр залізничного транспорту Індії назвав дефект електронної системи сигналізації причиною зіткнення потягів у штаті Одіша, внаслідок якого загинули щонайменше 288 осіб і понад 900 дістали поранення.

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На місці трагедії у штаті Одіша
На місці трагедії у штаті ОдішаФото: REUTERS

За даними уряду Індії, залізнична катастрофа в штаті Одіша на сході країни сталася через несправність електронної системи сигналізації. Таку причину назвав міністр залізничного транспорту Ашвіні Вайшнав у неділю, 4 червня.

"Ми встановили причину аварії та ідентифікували винних осіб", - цитує його слова індійське інформаційне агентство ANI. Міністр додав, що подальші подробиці будуть відомі після публікації остаточного звіту про розслідування.

Увечері 2 червня внаслідок зіткнення потягів у штаті Одіша загинули щонайменше 288 осіб, поранення дістали понад 900 осіб. За словами начальника пожежної служби Одіші, понад 800 поранених пасажирів були доставлені до лікарень, багато з них перебувають у критичному стані, тож кількість жертв "може значно зрости". 

Третя найсмертоносніша залізнична катастрофа

Ця залізнична аварія стала третьою найсмертоноснішою в країні. У 1995 році два потяги зіткнулися поблизу Нью-Делі, внаслідок чого загинули 358 людей. Найстрашніша залізнична трагедія в історії Індії трапилась у 1981 році, коли потяг зійшов з рейок під час перетину мосту в штаті Біхар і впав у річку. Тоді загинули понад 800 людей.

Індія має одну з найрозгалуженіших залізниць у світі. Вона забезпечує перевезення понад 13 мільйонів людей щодня. Через високий попит, вагони пасажирських потягів постійно перевантажені. Попри зусилля влади, спрямовані на підвищення безпеки на індійській залізниці, щороку там трапляється кілька сотень катастроф, більшість - через людський фактор або застаріле сигнальне обладнання.

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