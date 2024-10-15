Імпорту електрики в Україну з ЄС нічого не загрожує - заява

Сертифікація НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, заявили у Енергетичному Співтоваристві.

Сертифікація Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі розпочалася задовго до війни з метою приведення управління компанією у відповідність до стандартів Євросоюзу і не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, йдеться в заяві Енергетичного Співтовариства, оприлюдненій у вівторок, 15 жовтня.

В ній наголошується, що імпорт електроенергії в Україну має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року, коли доступ до електроенергії є необхідним для надання базових послуг та добробуту населення.

"Ми шкодуємо, що внутрішній лист від Секретаріату Енергетичного Співтовариства, адресований Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), був неправомірно використаний для поширення цих тверджень", - йдеться у заяві.

Читайте також: Боррель прогнозує надзвичайну ситуацію в енергосистемі України "за кілька тижнів"

В НКРЕКП теж заперечили, що імпорт електрики може опинитися під загрозою

В НКРЕКП, своєю чергою, підтвердили , що 9 жовтня регулятор отримав лист директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковскі, в якому наголошується на необхідності збереження відповідності "Укренерго" вимогам щодо відокремлення Директиви ЄС від 5 червня 2019 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії.

Зокрема, йшлося про необхідність доформування наглядової ради "Укренерго", і необхідні процедури вже відбуваються, зазначили в НКРЕКП.

"Будь-яка інформація у ЗМІ щодо загрози імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства, - йдеться у заяві регулятора. - Станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає".

Читайте також: ЄС заплатить російськими активами за відбудову енергооб'єктів України

ЄС закликав НКРЕКП проаналізувати відповідність НЕК "Укренерго

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на відповідний лист повідомили, що Енергетичне Співтовариство закликало НКРЕКП проаналізувати відповідність НЕК "Укренерго" умовам сертифікації як незалежного оператора системи передачі (ОСП) та поновити її, якщо не буде виконано низку вимог, насамперед, формування наглядової ради.

Зокрема, в листі Лорковські на ім'я голови НКРЕКП Юрія Власенка, який цитує портал "Енергореформа", йдеться про те, що національні регулюючі органи зобов'язані контролювати постійне дотримання ОСП вимог анбандлінгу, закликавши оцінити відповідність "Укренерго" цим вимогам і відновити процедуру сертифікації, якщо її не буде.

Насамперед Лорковські акцентував увагу на необхідності призначення всіх чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" до 9 грудня поточного року. Він також зазначив, що для можливості виконання незалежною наглядовою радою свого завдання щодо захисту операційної та комерційної діяльності "Укренерго" від втручання з боку уряду, статут компанії необхідно переглянути з метою підвищення ролі наглядової ради в ухваленні рішень компанією.

Крім того, глава Секретаріату зазначив, що, на його думку, необхідно переглянути наказ міненерго №408/2022, який, зокрема, наділяє главу відомства повноваженнями запроваджувати заходи контролю та ухвалювати рішення, які виходять за межі повноважень власника системи.

"Перегляд наказу необхідний для забезпечення гарантій, що "Укренерго" може працювати повністю незалежно від втручання міністерства та міністра енергетики", - пояснив глава Секретаріату ЕС.

Експерт: Україну можуть позбавити права на імпорт електрики з ЄС через порушення

Водночас експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в колонці на "Економічній правді", аналізуючи цей лист, наголосив, що загроза втрати "Укренерго" сертифікації щодо відповідності європейським стандартам може означати загрозу втрати імпорту електроенергії з Європи.

"Якщо це (позбавлення сертифікації. - Ред.) трапиться, то майже одночасно Україна, скоріш за все, втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи, - написав Харченко. - Залишитись без імпорту електроенергії з Європи взимку буде для української енергетики важким ударом".