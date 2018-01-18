imm cologne: меблі мають бути екологічними і розумними (фото)
У Кельні цими днями проходить один з найбільших меблевих ярмарків - imm cologne. Основні тренди цього сезону - ті ж, що і пару останніх років: екологічність і інтелігентність.
У Кельні цими днями (до 19 січня включно) проходить меблевий ярмарок imm cologne. Власне, основні тренди цього сезону - ті ж, що і пару останніх років: екологічність і інтелігентність. Тут вам і дзеркала у ванній з рухомим червоним рядком, що знайомить вас із останніми новинами, і шафи, зроблені з натуральних матеріалів, які ростуть в радіусі не більше 200 кілометрів навколо їх виробника.
Меблева індустрія переживає не найкращі свої часи. Виною тому і мода на скандинавський мінімалізм, і прагнення екологічно свідомих громадян купувати рідко, але влучно, щоб не продукувати зайвого сміття і не йти в ногу зі суспільством споживання.
Крім того, наприклад, у Німеччині з кожним роком зменшується кількість квадратних метрів житлоплощі на людину. Виробники меблів готові підлаштуватися під всі ці тенденції і дедалі частіше пропонують розумні рішення не тільки у галузі технологій. Не всім потрібен холодильник, що розмовляє, але багатьом потрібен підвісний робочий стіл, який швидко можна перетворити в обідній, заощадивши багато місця в маленькій квартирі.
Ще один очевидний тренд - прагнення озеленити простір міської квартири будь-якими засобами.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Модний інтер'єр
Понад 1200 дизайнерів та виробників меблів з 50 країн зібралися в Кельні на ярмарку imm cologne, яка відбувається з 15 до 21 січня, щоб продемонструвати останні тенденції в сфері дизайну інтер'єру. Як краще та більш модно обставити свою оселю? DW зазирнула до найбільшого меблевого салону в світі.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Простота затишності
Серед великого розмаїття представлених моделей меблів найбільш чітко простежується тенденція до простоти. Вплив скандинавського дизайну в оформленні житлового простору є очевидним. Лаконічні форми, плавно зігнуті лінії, мінімум декору. В інтер'єрі панує чіткість і порядок. Усе зайве сховано в комодах та шафах.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
У спокійних тонах
Відчутність легкості передає м'яка пастельна гамма: ніжно-рожеві кольори в поєднанні з різними відтінками бежевого і начебто дещо припудреною теракотою. Тут важливо дотриматись правильних пропорцій. Не слід занурювати в рожевий весь інтер'єр, достатньо окремих меблів і декору. Дещо деталей сірого, чорного чи синього кольорів допоможуть позбутися враження "жіночості", притаманній рожевому.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
У новій інтерпретації
Але й традиції скандинавського дизайну зазнають змін. Дещо гумору та грайливості додають свіжості. В інтер'єрі важливо й надалі дотримуватись стриманості та естетичної виваженості.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Ласкаво просимо до мінімалізму
Нестандартне рішення для передпокою в мінімалістському стилі. Тенденцію до простоти експерти пояснюють тим, що для сучасної людини дім є місцем, де можна відключити всі зовнішні подразники і хоча б на час отримати спокій.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Еклектика в декорі
Тому, хто вважає, що в скандинавській естетиці забагато пуризму, дизайнери пропонують розбавити її вінтажними предметами меблів і декоративними аксесуарами. Тут не потрібно дотримуватись одного стилю. Графічний малюнок на подушках чи килимі цілком пасує до етнічних ваз та статуеток в стилі поп-арт чи хай-тек. Але знову ж таки важливо: без зайвого.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Кімната для роздумів
Цей тренд налаштовує на медитацію. Крім пастельних тонів, популярними відтінками в інтер'єрі будуть темно-синій, фіолетовий чи петроль - знову ж таки в поєднанні з бежевим. Ці кольори створюють атмосферу усамітнення. Для м'яких меблів і надалі притаманний велюр.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
У гармонії з природою
У моді найближчими роками залишатимуться також оливковий та темно-зелений кольори. В них витримані дивани та крісла, пофарбовані стіни й килими. Однотонність, відсутність малюнку - головний принцип. Рослини доповнюють природний мотив.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Натуральні матеріали
Ефект наближеності до природи створюють натуральні матеріали. Масивне дерево (переважно дуб) широко використовується в інтер'єрі. Чимало фірм пропонують меблі зі шпону. Дизайнери, котрі звертаються до цього матеріалу, тепер надають перевагу шерхлій поверхні і поверхні, котра максимально імітує структуру цінних видів дерев.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Поезія мармуру
Поруч з такими натуральними матеріалами, як дерево, вовна, шкіра, метал, що символізують довговічність та екологічну сталість, у тренді нині також мармур. Навіть у найпростіших формах журнальні столики, табуретки, свічники з мрамуру надають інтер'єру благородство й елегантність.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Мармурові стіни
Класичний матеріал для італійських палаців та грецьких храмів тепер знаходить застосування і в жилих кімнатах простих смертних. Дизайнери використовують мармур для оздоблення стін. У моді штукатурка й шпалери "під мармур", а також декоративні панелі з каміння чи матеріалу, що імітує камінь. Прикрашати слід окремі стіни, а для затишності краще використовувати декоративні аксесуари "під золото".
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Мох як інновація
Інноваційне рішення для інтер'єру - ісландський мох. Його сушать за спеціальною технологією і потім фарбують у потрібний колір. Таким чином підготовлений мох використовують для панелей на стіни й світильників. Екологічний, легкий у догляді матеріал - приємний на дотик. Він регулює мікроклімат у квартирі й поглинає шум.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Стіни зі сіна
Аромат лаванди в кухні, запах сінника в спальні - усе це завдяки стінам. Інноваційна розробка з Австрії дозволяє наносити висушені трави й квіти на липку стрічку. Дихати ароматом можуть не лише декоративні панелі, але й самі меблі, світильники, чохли для мобільних телефонів, записники.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Світло й атмосфера
В оздоблені житлового простору дедалі більшу роль відіграє освітлення. Це можна відчути й будинку майбутнього. Його створила на замовлення imm cologne чеська дизайнерка Люсі Колдова. У її проекті "Das Haus" приміщення розділене на окремі кімнати завдяки світла. У вітальні м'яке розсіяне світло створює атмосферу особливої затишності.
Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)
Робочий кабінет майбутнього
Робочий кабінет у будинку майбутнього, незалежно від часу доби, залитий денним світлом. Прозорі світильники з богемського скла з використанням кераміки, дерева й натурального каменю - особливість Люсі Колдової. Світло не лише виконує певну функцію, але й впливає на наші почуття, наголошує дизайнерка. А свій дім - місце, де почуттям можна дати волю.