 imm cologne: меблі мають бути екологічними і розумними (фото) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.01.2020

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Культура й стиль життя

imm cologne: меблі мають бути екологічними і розумними (фото)

У Кельні цими днями проходить один з найбільших меблевих ярмарків - imm cologne. Основні тренди цього сезону - ті ж, що і пару останніх років: екологічність і інтелігентність.

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У Кельні цими днями (до 19 січня включно) проходить меблевий ярмарок imm cologne. Власне, основні тренди цього сезону - ті ж, що і пару останніх років: екологічність і інтелігентність. Тут вам і дзеркала у ванній з рухомим червоним рядком, що знайомить вас із останніми новинами, і шафи, зроблені з натуральних матеріалів, які ростуть в радіусі не більше 200 кілометрів навколо їх виробника.

Deutschland Möbelmesse imm cologne 2020

Меблева індустрія переживає не найкращі свої часи. Виною тому і мода на скандинавський мінімалізм, і прагнення екологічно свідомих громадян купувати рідко, але влучно, щоб не продукувати зайвого сміття і не йти в ногу зі суспільством споживання.

Deutschland Möbelmesse imm cologne 2020

Крім того, наприклад, у Німеччині з кожним роком зменшується кількість квадратних метрів житлоплощі на людину. Виробники меблів готові підлаштуватися під всі ці тенденції і дедалі частіше пропонують розумні рішення не тільки у галузі технологій. Не всім потрібен холодильник, що розмовляє, але багатьом потрібен підвісний робочий стіл, який швидко можна перетворити в обідній, заощадивши багато місця в маленькій квартирі.

Deutschland Möbelmesse imm cologne 2020

Ще один очевидний тренд - прагнення озеленити простір міської квартири будь-якими засобами.

  • Мебельная ярмарка imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Модний інтер'єр

    Понад 1200 дизайнерів та виробників меблів з 50 країн зібралися в Кельні на ярмарку imm cologne, яка відбувається з 15 до 21 січня, щоб продемонструвати останні тенденції в сфері дизайну інтер'єру. Як краще та більш модно обставити свою оселю? DW зазирнула до найбільшого меблевого салону в світі.

  • Простота затишності

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Простота затишності

    Серед великого розмаїття представлених моделей меблів найбільш чітко простежується тенденція до простоти. Вплив скандинавського дизайну в оформленні житлового простору є очевидним. Лаконічні форми, плавно зігнуті лінії, мінімум декору. В інтер'єрі панує чіткість і порядок. Усе зайве сховано в комодах та шафах.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    У спокійних тонах

    Відчутність легкості передає м'яка пастельна гамма: ніжно-рожеві кольори в поєднанні з різними відтінками бежевого і начебто дещо припудреною теракотою. Тут важливо дотриматись правильних пропорцій. Не слід занурювати в рожевий весь інтер'єр, достатньо окремих меблів і декору. Дещо деталей сірого, чорного чи синього кольорів допоможуть позбутися враження "жіночості", притаманній рожевому.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    У новій інтерпретації

    Але й традиції скандинавського дизайну зазнають змін. Дещо гумору та грайливості додають свіжості. В інтер'єрі важливо й надалі дотримуватись стриманості та естетичної виваженості.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Ласкаво просимо до мінімалізму

    Нестандартне рішення для передпокою в мінімалістському стилі. Тенденцію до простоти експерти пояснюють тим, що для сучасної людини дім є місцем, де можна відключити всі зовнішні подразники і хоча б на час отримати спокій.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Еклектика в декорі

    Тому, хто вважає, що в скандинавській естетиці забагато пуризму, дизайнери пропонують розбавити її вінтажними предметами меблів і декоративними аксесуарами. Тут не потрібно дотримуватись одного стилю. Графічний малюнок на подушках чи килимі цілком пасує до етнічних ваз та статуеток в стилі поп-арт чи хай-тек. Але знову ж таки важливо: без зайвого.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Кімната для роздумів

    Цей тренд налаштовує на медитацію. Крім пастельних тонів, популярними відтінками в інтер'єрі будуть темно-синій, фіолетовий чи петроль - знову ж таки в поєднанні з бежевим. Ці кольори створюють атмосферу усамітнення. Для м'яких меблів і надалі притаманний велюр.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    У гармонії з природою

    У моді найближчими роками залишатимуться також оливковий та темно-зелений кольори. В них витримані дивани та крісла, пофарбовані стіни й килими. Однотонність, відсутність малюнку - головний принцип. Рослини доповнюють природний мотив.

  • Мебельная ярмарка imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Натуральні матеріали

    Ефект наближеності до природи створюють натуральні матеріали. Масивне дерево (переважно дуб) широко використовується в інтер'єрі. Чимало фірм пропонують меблі зі шпону. Дизайнери, котрі звертаються до цього матеріалу, тепер надають перевагу шерхлій поверхні і поверхні, котра максимально імітує структуру цінних видів дерев.

  • Поезія мармуру

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Поезія мармуру

    Поруч з такими натуральними матеріалами, як дерево, вовна, шкіра, метал, що символізують довговічність та екологічну сталість, у тренді нині також мармур. Навіть у найпростіших формах журнальні столики, табуретки, свічники з мрамуру надають інтер'єру благородство й елегантність.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Мармурові стіни

    Класичний матеріал для італійських палаців та грецьких храмів тепер знаходить застосування і в жилих кімнатах простих смертних. Дизайнери використовують мармур для оздоблення стін. У моді штукатурка й шпалери "під мармур", а також декоративні панелі з каміння чи матеріалу, що імітує камінь. Прикрашати слід окремі стіни, а для затишності краще використовувати декоративні аксесуари "під золото".

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Мох як інновація

    Інноваційне рішення для інтер'єру - ісландський мох. Його сушать за спеціальною технологією і потім фарбують у потрібний колір. Таким чином підготовлений мох використовують для панелей на стіни й світильників. Екологічний, легкий у догляді матеріал - приємний на дотик. Він регулює мікроклімат у квартирі й поглинає шум.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Стіни зі сіна

    Аромат лаванди в кухні, запах сінника в спальні - усе це завдяки стінам. Інноваційна розробка з Австрії дозволяє наносити висушені трави й квіти на липку стрічку. Дихати ароматом можуть не лише декоративні панелі, але й самі меблі, світильники, чохли для мобільних телефонів, записники.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Світло й атмосфера

    В оздоблені житлового простору дедалі більшу роль відіграє освітлення. Це можна відчути й будинку майбутнього. Його створила на замовлення imm cologne чеська дизайнерка Люсі Колдова. У її проекті "Das Haus" приміщення розділене на окремі кімнати завдяки світла. У вітальні м'яке розсіяне світло створює атмосферу особливої затишності.

  • Меблевий ярмарок imm cologne

    Модний інтер'єр - нові ідеї для вашої оселі (фотогалерея)

    Робочий кабінет майбутнього

    Робочий кабінет у будинку майбутнього, незалежно від часу доби, залитий денним світлом. Прозорі світильники з богемського скла з використанням кераміки, дерева й натурального каменю - особливість Люсі Колдової. Світло не лише виконує певну функцію, але й впливає на наші почуття, наголошує дизайнерка. А свій дім - місце, де почуттям можна дати волю.

    Автор: Тетяна Вайнман, Володимир Медяний


 

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Посилання в інтернеті

Сайт imm cologne

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