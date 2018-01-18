imm cologne: меблі мають бути екологічними і розумними (фото)

У Кельні цими днями (до 19 січня включно) проходить меблевий ярмарок imm cologne. Власне, основні тренди цього сезону - ті ж, що і пару останніх років: екологічність і інтелігентність. Тут вам і дзеркала у ванній з рухомим червоним рядком, що знайомить вас із останніми новинами, і шафи, зроблені з натуральних матеріалів, які ростуть в радіусі не більше 200 кілометрів навколо їх виробника.

Меблева індустрія переживає не найкращі свої часи. Виною тому і мода на скандинавський мінімалізм, і прагнення екологічно свідомих громадян купувати рідко, але влучно, щоб не продукувати зайвого сміття і не йти в ногу зі суспільством споживання.

Крім того, наприклад, у Німеччині з кожним роком зменшується кількість квадратних метрів житлоплощі на людину. Виробники меблів готові підлаштуватися під всі ці тенденції і дедалі частіше пропонують розумні рішення не тільки у галузі технологій. Не всім потрібен холодильник, що розмовляє, але багатьом потрібен підвісний робочий стіл, який швидко можна перетворити в обідній, заощадивши багато місця в маленькій квартирі.

Ще один очевидний тренд - прагнення озеленити простір міської квартири будь-якими засобами.