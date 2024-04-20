Ілон Маск виступив проти заборони TikTok у США

Згідно із законопроєктом, китайський концерн ByteDance має протягом півроку продати американську частку соціальної мережі TikTok, щоб уникнути її заборони в США.

Підприємець Ілон Маск виступив проти заборони TikTok у Сполучених Штатах. Палата представників Конгресу США збирається проголосувати в суботу, 20 квітня, за законопроєкт, згідно з яким китайський концерн ByteDance протягом шести місяців має продати американську частку соцмережі. Інакше вона буде заборонена у США.

"TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X. Це суперечитиме свободі слова та вираження поглядів", - заявив Маск в соцмережі X, яку придбав 2022 року.

У ряді відповідей на коментар Маска щодо X висловлювалося занепокоєння тим, що заборона TikTok створить прецедент, який може бути використаний для націлювання на інші соціальні мережі та служби обміну повідомленнями.

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Відповідно до законопроєкту, ByteDance повинна буде продати програму, або її виключать із магазинів додатків Apple і Google у Сполучених Штатах. Президент США може отримати повноваження визначати інші програми як загрозу національній безпеці, якщо вони контролюються країною, яка вважається ворожою.

TikTok розкритикував законопроєкт, заявивши, що він завдасть шкоди економіці США та підірве свободу слова, про що сказав речник компанії. Він додав, що заборона "порушить права на свободу слова 170 мільйонів американців, знищить 7 мільйонів підприємств і закриє платформу, яка щорічно приносить 24 мільярди доларів в економіку США".

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Занепокоєння щодо популярності TikTok

Західні офіційні особи висловили занепокоєння щодо популярності TikTok серед молоді, стверджуючи, що він підкоряється Пекіну та є каналом для поширення пропаганди, що спростовується компанією та Пекіном.

Президент США Джо Байден повторив свою стурбованість щодо TikTok під час телефонної розмови зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном на початку квітня.

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13 березня Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, за яким китайська компанія ByteDance, власниця TikTok, повинна буде протягом 180 днів або продати активи TikTok у США, або платформу заборонять до використання в країні.

Дискусії щодо потенційної заборони TikTok у США точилися роками через побоювання, що ByteDance, китайська компанія-власниця, може збирати конфіденційні дані американських користувачів й має зв'язки та підпорядковується Комуністичній партії Китаю.