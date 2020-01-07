IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за смерть дворічного хлопчика

Шведська меблева компанія IKEA виплатить багатомільйонну компенсацію родині загиблого в 2017 році дворічного Джозефа Дудека після інциденту, що стався в каліфорнійському місті Буена Парк. Відповідної угоди було досягнуто внаслідок судової тяганини, повідомили у вівторок, 7 січня, інформаційні агенції з посиланням на представників батьків хлопчика і самої IKEA.

Дитина померла від травм, отриманих від падіння комода Malm вагою 32 кілограми. Сім'я звернулася до суду, звинувативши виробника в тому, що він знав про ризики перекидання своїх меблів, але не попередив споживачів, що прикріплювати комод до стіни обов'язково.

Сума, яку шведський меблевий концерн погодився виплатити, 46 мільйонів доларів, стала відома американській пресі, в офіційній заяві компанії вона не називається. Угода також зобов'язує IKEA докласти більше зусиль для інформування споживачів про загрози перекидань меблів і про відкликання всіх проданих в США комодів серії Malm, про що було оголошено на сторінці американського підрозділу компанії ще в 2016 році.

За даними самої шведської компанії, станом на літо 2016 року тільки в Сполучених Штатах було продано більше 17 мільйонів комодів Malm. IKEA повідомляє про 186 відомих їй випадків перекидання цих комодів, включаючи 91 інцидент, коли постраждали діти. У восьми випадках це призвело до смерті. Відкликання комодів серії Malm діє тільки на американському ринку. В інших країнах ці предмети меблів, як і раніше, продаються.

Родина загиблого Джозефа Дудека ухвалила рішення, що пожертвує із загальної суми один мільйон доларів організації, яка домагається суворішого тестування предметів меблів.

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