Ігор Корнет - один з лідерів проросійських сепаратистів у Луганську. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Корнет".

Ігор Корнет свого часу служив в органах МВС України. З перших днів конфлікту на Донбасі став одним з лідерів проросійських сепаратистів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.