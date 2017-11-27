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Ігор Корнет

Ігор Корнет - один з лідерів проросійських сепаратистів у Луганську. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Корнет".

Ігор Корнет свого часу служив в органах МВС України. З перших днів конфлікту на Донбасі став одним з лідерів проросійських сепаратистів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017) 27.11.2017

Новий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник носив українські погони, був підполковником СБУ. Яким чином він став агентом ФСБ на Луганщині і зрештою "очолив" "ЛНР"?

Коментар: Заколот в ЛНР - підйом з переворотом

Коментар: Заколот в "ЛНР" - підйом з переворотом 23.11.2017

Переворот "ЛНР" - не що інше, як частина великого плану Кремля. Це не конспірологія. Це - реальність гібридної війни, яку веде Росія проти України на Донбасі, переконаний журналіст Сергій Руденко.

Ключові факти про "ЛНР" (22.11.2017) 22.11.2017

Ватажки "ЛНР" ділять владу. До Луганська стягнуто війська бойовиків. Самопроголошена "республіка" на межі зміни влади. DW нагадує ключові факти про утворену сепаратистами за допомогою РФ "республіку".
Путч по-донбаськи: конфлікт у лавах сепаратистів у Луганську і його наслідки

Путч по-донбаськи: конфлікт у лавах сепаратистів у Луганську і його наслідки 22.11.2017

Напруження між лідерами проросійських сепаратистів у Луганську може призвести до жертв серед мирного населення та військової ескалації на лінії зіткнення на Донбасі, попереджають експерти.
Бунт звільненого глави МВС у ЛНР: озброєні люди захопили центр Луганська

Бунт звільненого "глави МВС" у "ЛНР": озброєні люди захопили центр Луганська 21.11.2017

Озброєні особи без розпізнавальних знаків заблокували доступ до будівель, у яких розташовані так звані органи управління самопроголошеної "ЛНР". Їхні мотиви невідомі.