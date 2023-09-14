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Айше Ташчи-Штайнебах | Данило Білик
15 вересня 2023 р.
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Топтема

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес

Закон і право17 вересня 2023 р.
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Symbolbild Hinrichtung in Iran

Репресії в Ірані продовжуються

Репресії в Ірані продовжуються

Суспільство16 вересня 2023 р.
Мустафа Джемілєв під час інтерв'ю DW

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Конфлікти15 вересня 2023 р.
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Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Конфлікти15 вересня 2023 р.29:26 хв.
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Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
свобода слова, робота ЗМІ під час війни

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Суспільство15 вересня 2023 р.
Відбудова на Чернігівщині після бойових дій (фото з архіву)

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Політика14 вересня 2023 р.
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