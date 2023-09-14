Змагання з регбі на візках (на фото - матч між Великобританією та Францією) - одна з дисциплін Invictus Games поряд із легкою атлетикою та стрільбою з луку. Турнір проходить під патронатом принца Гаррі, який сам брав участь у військовій місії в Афганістані. "Є безмежна кількість можливостей взяти в руки своє життя та відкрити серця", - сказав він під час відкриття ігор.