Ігри нескорених: змагання для поранених у війні
Уперше спортивні змагання Invictus Games (Ігри нескорених) для ветеранів воєн відбуваються у Німеччині. Серед учасників - і українські солдати. На змаганнях ідеться не лише про спорт, але й про повагу.
Німецька прем'єра за участі принца Гаррі
Британський принц Гаррі спостерігає за матчем регбі під час Invictus Games у Дюссельдорфі. 2014 року він започаткував ці міжнародні змагання для військових з серйозними фізичними та психічними травмами. Спортивні змагання відбуваються що два роки та святкують цьогоріч свою прем'єру в Німеччині.
Регбі на візку
Змагання з регбі на візках (на фото - матч між Великобританією та Францією) - одна з дисциплін Invictus Games поряд із легкою атлетикою та стрільбою з луку. Турнір проходить під патронатом принца Гаррі, який сам брав участь у військовій місії в Афганістані. "Є безмежна кількість можливостей взяти в руки своє життя та відкрити серця", - сказав він під час відкриття ігор.
Силою рук до фінішу
Подолати 1400 метрів якомога швидше - це мета американського атлета Джеральда Блейклі. Invictus Games покликані не лише заохотити спортивний дух, але й підтримати учасників під час реабілітації. Цьогоріч змагаються понад 500 травмованих солдатів та ветеранів з 21 країни у десятьох дисциплінах.
Особливий момент для української команди
Особливо теплий прийом влаштували українським учасникам Invictus Games. Володимир Гера з Team Ukraine вирішив скористатися своєю участю у фіналі зі штовхання ядра, аби надіслати політичний меседж. "Нам потрібні F16", - написано на його руці. Україна вже давно просить у Заходу надати їй ці бойові літаки.
Психічні травми - величезний виклик для солдатів
Британського атлета заспокоюють після змагань. Майже половина учасників турніру страждають від психічних травм і захворювань. Історії учасників ілюструють високу ціну військової служби. Участь солдатів у бойових діях "ніколи не має розглядатися як щось саме собою зрозуміле", сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на відкритті Invictus Games.
Інтенсивні тренування - запорука успіху
"Дім поваги" - так звучить цьогорічне гасло Invictus Games, і поваги вимагають також спортивні навантаження. Інтенсивні тренування - як і у випадку будь-якого іншого спортивного турніру - невід'ємні для успішної участі у змаганнях. На фото - йорданський атлет Ахмад Альбарахмех готується до спроби взяти 155 кілограмів в одній із дисциплін силового триборства.
Повернення до звичного життя
Німецька команда складається з 31 чоловіка та семи жінок, більшість - досі служать чи раніше служили в Бундесвері. Уперше участь у змаганнях беруть також поліцейські та пожежники. Вони також зазнають тілесних та психічних травм від час виконання завдань. Окрім повернення до звичного життя, вони прагнуть привернути увагу до поранених солдатів у Німеччині.
Десятки тисяч глядачів
Організатори Invictus Games очікують близько 100 тисяч глядачів на змаганнях. Родини і друзі атлетів - важлива складова турніру, вони часто відіграють вирішальну роль в реабілітації солдатів. Але змагання в Дюссельдорфі приваблюють не лише найближчих людей учасників - багато хто зі звичайних німців так само вирішив не згаяти нагоди відвідати турнір.