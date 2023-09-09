  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиНімеччина

"Ігри нескорених": Пісторіус закликав підтримувати Україну

Олена Перепадя
9 вересня 2023 р.

Заходу слід і надалі підтримувати Україну, незалежно від того, скільки часу це триватиме, сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі.

https://p.dw.com/p/4W9Ki
Українська команда на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі
Українська команда на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у ДюссельдорфіФото: picture alliance/dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) присвятив підтримці України свою промову на церемонії відкриття "Ігор нескорених" ввечері у суботу, 9 вересня, у Дюссельдорфі. "Ми ніколи не повинні припиняти підтримку Україну, хоч би скільки часу це тривало", - сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (СДПН) також наголосив на особливій ролі України у своєму відеозверненні. Принц Гаррі, який заснував "Ігри нескорених" у 2014 році і був присутній на церемонії, теж високо оцінив відданість та безстрашність українців.

Читайте також: Україна отримала від ФРН партію нововироблених снарядів для Gepard

Церемонія відкриття "Ігор нескорених" проходила у присутності 20 тисяч глядачів. Під час виходу команди спортсменок і спортсменів з України усі присутні з аплодисментами піднялися зі своїх місць.

Читайте також: ФРН не готова надати Україні крилаті ракети - Пісторіус

"Ігри нескорених" - це регулярне спортивне змагання військовослужбовців, які отримали поранення та інвалідність на полі бою.  

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Без ноги і знову воювати:чому поранені повертаються на фронт

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українська команда на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі

"Ігри нескорених": Пісторіус закликав підтримувати Україну

Конфлікти9 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Виборчі кабінки у Донецьку ставлять просто у дворах

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
На головну сторінку