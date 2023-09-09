"Ігри нескорених": Пісторіус закликав підтримувати Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) присвятив підтримці України свою промову на церемонії відкриття "Ігор нескорених" ввечері у суботу, 9 вересня, у Дюссельдорфі. "Ми ніколи не повинні припиняти підтримку Україну, хоч би скільки часу це тривало", - сказав він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (СДПН) також наголосив на особливій ролі України у своєму відеозверненні. Принц Гаррі, який заснував "Ігри нескорених" у 2014 році і був присутній на церемонії, теж високо оцінив відданість та безстрашність українців.
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Церемонія відкриття "Ігор нескорених" проходила у присутності 20 тисяч глядачів. Під час виходу команди спортсменок і спортсменів з України усі присутні з аплодисментами піднялися зі своїх місць.
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"Ігри нескорених" - це регулярне спортивне змагання військовослужбовців, які отримали поранення та інвалідність на полі бою.