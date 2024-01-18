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Ігор Мазепа
Тема
Ігор Мазепа - український інвестиційний банкір, засновник компанії Concorde Capital.
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Новини
19.01.2024
19 січня 2024 р.
Суд узяв під варту директора Concorde Capital Мазепу
18.01.2024
18 січня 2024 р.
В Україні затримали засновника Concorde Capital Мазепу - ЗМІ
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