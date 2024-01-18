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Ігор Мазепа

Тема

Ігор Мазепа - український інвестиційний банкір, засновник компанії Concorde Capital.

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Новини

19 січня 2024 р.

Суд узяв під варту директора Concorde Capital Мазепу

18 січня 2024 р.

В Україні затримали засновника Concorde Capital Мазепу - ЗМІ