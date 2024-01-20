Ігнат про насичення ППО території Росії: Там прохідний двір

Російська протиповітряна оборона (ППО) зосереджена на лінії бойового зіткнення і в окупованому нею Криму, але на самій території РФ - "прохідний двір", заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Фокус" , опублікованому в суботу, 20 січня.

"ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили - 100 відсотків, те, що Крим насичений - 200 відсотків. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір", - сказав він.

Ігнат уточнив, що більш-менш захищені такі російські міста як Москва і Петербург, а також "бункери Путіна". Водночас, за його словами, дрони українського виробництва долітають і до цих місць.

"Це дуже добрий знак. Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років - пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони", - сказав речник Повітряних сил.

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Ігнат - про інструмент для закінчення війни

Також Ігнат зауважив, що Україні потрібно отримати від партнерів "інструмент, щоб закінчити війну". "Цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є Storm Shadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька", - сказав він. За його словами, "важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше", і тоді "це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ".

Нагадаємо, Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Вона здатна вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня 2023 року відмовився постачати Україні Taurus - через побоювання, що ЗСУ застосовуватимуть ракети для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Серед депутатів правлячої коаліції є прихильники надання Україні цих ракет. Однак, коли з ініціативою звернення до уряду щодо необхідності передачі ЗСУ Taurus виступила опозиція, навіть вони не підтримали її.