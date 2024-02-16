IfW: Євросоюзу доведеться подвоїти підтримку України

Якщо США не виділять пакет військової допомоги Україні, то Європі доведеться різко збільшити власну допомогу, вважає Інститут світової економіки в Кілі.

Євросоюзу доведеться подвоїти військову допомогу Україні, щоб компенсувати можливу відсутність підтримки США, наголошується в заяві Інституту світової економіки в Кілі (IfW), поширеній у п'ятницю, 16 лютого.

"Європа повинна буде подвоїти свою нинішню військову підтримку, якщо Сполучені Штати й надалі не виділятимуть допомогу Україні. Це виклик, але зрештою - питання політичної волі", - наголосив голова відділу IfW, що моніторить допомогу Україні, Крістоф Требеш (Christoph Trebesch). За його словами, США, станом на 15 січня, надали Україні за період з лютого 2022-го по грудень 2023 року військову допомогу на 42,2 мільярда євро - майже по два мільярда євро на місяць. Євросоюз від початку війни Росії проти України пообіцяв Києву військову допомогу на 49,7 мільярда євро, але досі надав лише на 35,2 мільярда євро.

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Сотні мільярдів євро для України

Країни Євросоюзу входять до числа найбагатших у світі, але досі вони не виділили для України й одного відсотка свого сукупного ВВП за 2021 рік, зазначив Требеш. Загалом, із лютого 2022 року Україні було вже обіцяно 265,1 мільярда євро, зокрема 141,4 мільярда у вигляді фінансової допомоги, 107,5 - у вигляді військової і ще 16,3 мільярда євро - у вигляді гуманітарної допомоги.

Найбільшими донорами (141,3 мільярда євро) стали Євросоюз і його країни-члени. Друге місце посідають США (67,7 мільярда євро), а третє - Великобританія (15,7 мільярда євро). Водночас, як вказує Требеш, існує величезна розбіжність між обіцянками і фактично наданими коштами.

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Це особливо стосується країн ЄС - незважаючи на те, що Євросоюз пообіцяв Києву 144 мільярди євро, він фактично передав йому лише 77,2 мільярда. Це спричинене насамперед тим, що обіцяні Україні кошти зазвичай виділяються траншами впродовж кількох років.

Допомога з боку США

Поки незрозуміло, чи виділять США новий пакет військової допомоги Україні поточного року. Демократи на чолі з президентом США Джо Байденом і опозиційні республіканці сперечаються про доцільність подальшої підтримки України. Після тривалих суперечок Сенат США 13 лютого схвалив новий пакет, у рамках якого Україні має бути надано військову допомогу на 60 мільярдів доларів.

Але чи схвалить цей пакет Палата представників, де більшість становлять республіканці, залишається не зрозумілим. Республіканці вже багато місяців блокують нову допомогу Україні.