''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

23. Systur, Ісландія

Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.