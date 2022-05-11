''Євробачення-2022'': підсумки фіналу

У фіналі конкурсу "Євробачення" у Турині виступили учасники із 25 країн. Усі фіналісти - у галереї DW.
Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині
Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.
2. Сем Райдер, Великобританія
Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.
3. Шанель, Іспанія
Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.
4. Корнелія Якобс, Швеція
Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.
5. Konstrakta, Сербія
Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.
6. Mahmood & BLANCO, Італія
Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.
7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова
На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.
8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція
У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?
9. Маро, Португалія
Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.
10. Subwoolfer, Норвегія
Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.
11. S10, Нідерланди
Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.
12. Охман, Польща
Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.
13. Стефан, Естонія
Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.
14. Моніка Лю, Литва
Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.
15. Шелдон Райлі, Австралія
Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.
16. Надір Рустамлі, Азербайджан
На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".
17. Маріус Беар, Швейцарія
Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.
18. WRS, Румунія
Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.
19. Джеремі Макізе, Бельгія
Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.
20. Роза Лінн, Вірменія
У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.
21. The Rasmus, Фінляндія
На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.
22. We are domi, Чехія
У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!
23. Systur, Ісландія
Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.
24. Alvan & Ahez, Франція
Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.
25. Малік Гарріс, Німеччина
Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце.
Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині
Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.
2. Сем Райдер, Великобританія
Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.
3. Шанель, Іспанія
Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.
4. Корнелія Якобс, Швеція
Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.
5. Konstrakta, Сербія
Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.
6. Mahmood & BLANCO, Італія
Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.
7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова
На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.
8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція
У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?
9. Маро, Португалія
Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.
10. Subwoolfer, Норвегія
Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.
11. S10, Нідерланди
Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.
12. Охман, Польща
Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.
13. Стефан, Естонія
Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.
14. Моніка Лю, Литва
Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.
15. Шелдон Райлі, Австралія
Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.
16. Надір Рустамлі, Азербайджан
На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".
17. Маріус Беар, Швейцарія
Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.
18. WRS, Румунія
Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.
19. Джеремі Макізе, Бельгія
Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.
20. Роза Лінн, Вірменія
У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.
21. The Rasmus, Фінляндія
На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.
22. We are domi, Чехія
У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!
23. Systur, Ісландія
Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.
24. Alvan & Ahez, Франція
Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.
25. Малік Гарріс, Німеччина
Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце.