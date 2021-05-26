ICAO розслідуватиме перехоплення рейсу Ryanair Мінськом

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розслідуватиме обставини, які призвели до перехоплення рейсу Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича. Про це у четвер, 27 травня, повідомило агентство Reuters. Рішення ICAO вже привітали міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб і міністр транспорту Ірландії Імон Раян.

"Ми приєднуємося до наших міжнародних партнерів в прагненні прояснити всі обставини, які призвели до цього серйозного порушення міжнародного права і атаки на самі принципи, що лежать в основі функціонування цивільної авіації", - зазначив Рааб.

"Ми повністю підтримуємо рішення ICAO провести прозоре і незалежне розслідування події в Білорусі і дякуємо нашим міжнародним колегам за допомогу в цьому", - заявив Раян.

Перші результати розслідування мають оприлюднити вже 25 червня, сказав Раян. Водночас Росія і Китай відмовилися підтримати розслідування, повідомила агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Напередодні Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США, які входять до складу Ради Безпеки ООН, закликали ICAO розслідувати інцидент в Мінську. Заяву також підтримали Німеччина і Бельгія, які наразі не є членами Ради безпеки.

Інцидент в Мінську

Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив примусову посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни припинили авіасполучення з Білоруссю. Припинила авіасполучення з Білоруссю також Україна.

24 травня на саміті ЄС було погоджено обмежувальні заходи щодо влади Білорусі.

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