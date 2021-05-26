 ICAO розслідуватиме перехоплення рейсу Ryanair Мінськом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2021

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Новини

ICAO розслідуватиме перехоплення рейсу Ryanair Мінськом

Міжнародна організація цивільної авіації буде розслідувати вимушену посадку літака Ryanair в Мінську. Перші підсумки підіб'ють 25 червня.

Перевірки літака Ryanair після його перехоплення Білоруссю

Перевірки літака Ryanair після його перехоплення Білоруссю

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розслідуватиме обставини, які призвели до перехоплення рейсу Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича. Про це у четвер, 27 травня, повідомило агентство Reuters. Рішення ICAO вже привітали міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб і міністр транспорту Ірландії Імон Раян.

"Ми приєднуємося до наших міжнародних партнерів в прагненні прояснити всі обставини, які призвели до цього серйозного порушення міжнародного права і атаки на самі принципи, що лежать в основі функціонування цивільної авіації", - зазначив Рааб.

"Ми повністю підтримуємо рішення ICAO провести прозоре і незалежне розслідування події в Білорусі і дякуємо нашим міжнародним колегам за допомогу в цьому", - заявив Раян.

Перші результати розслідування мають оприлюднити вже 25 червня, сказав Раян. Водночас Росія і Китай відмовилися підтримати розслідування, повідомила агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Напередодні Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США, які входять до складу Ради Безпеки ООН, закликали ICAO розслідувати інцидент в Мінську. Заяву також підтримали Німеччина і Бельгія, які наразі не є членами Ради безпеки.

Інцидент в Мінську

Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив примусову посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни припинили авіасполучення з Білоруссю. Припинила авіасполучення з Білоруссю також Україна.

24 травня на саміті ЄС було погоджено обмежувальні заходи щодо влади Білорусі.

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