У Німечиині вперше за вісім місяців - менше тисячі важких COVID-пацієнтів

Вперше за останніх вісім місяців кількість пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії у лікарнях Німеччини, впала нижче за позначку в тисячу осіб. Як повідомили у суботу, 19 червня, у Німецькій міждисциплінарній асоціації інтенсивної та невідкладної медицини (DIVI), станом на цей день у німецьких лікарнях перебували 964 пацієнти у важкому стані, в яких було діагностовано зараження коронавірусом, з них четверо - діти.

Востаннє настільки низькою кількість важких пацієнтів була у другій половині жовтня 2020 року. А найвищий показник зафіксували наприкінці квітня цього року, під час третьої хвилі пандемії - понад п'ять тисяч пацієнтів.

На даний момент у Німеччині в масштабах країни підтверджують менше десяти випадків нових заражень коронавірусом на сто тисяч населення протягом останніх семи днів. На піку захворюваності цей показник становив близько 170.

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У країні вже понад третину населення повністю вакцинували від коронавірусу, понад половину отримали щонайменше одну дозу вакцини.