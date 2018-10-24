IBM купить компанію Red Hat за 34 мільярди доларів

Корпорація IBM купує розробника хмарного програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом Red Hat за 34 мільярди доларів. Як заявили у IBM у неділю, 28 жовтня, компанія заплатить по 190 доларів за кожну акцію Red Hat, що були випущені та перебувають у вільному обігу.
"IBM стане постачальником гібридних хмарних технологій номер один у світі та запропонує компаніям єдине рішення у сфері відкритих хмарних технологій, що відкриє усю їхню цінність для бізнесу", - зазначила голова ради директорів і президентка корпорації IBM Джіні Рометті. За її словами, ця угода "здатна змінити правила гри".
В Red Hat також задоволені майбутньою угодою. "Об'єднання зусиль з IBM забезпечить нам більш високий рівень масштабу, ресурсів та можливостей для прискорення впливу відкритого коду в якості основи для цифрових перетворень та залучення Red Hat до ще більш широкої аудиторії", - заявив президент та головний виконавчий директор Red Hat Джим Вайтхерст.
IBM - один з найбільших виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг. Red Hat працюватиме у складі корпорації як окремий підрозділ Hybrid Cloud.
Компанія Red Hat випускає рішення на основі вільної операційної системи Linux та Fedora, а також інші програмні продукти і послуги на основі відкритого вихідного коду.
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Всесильний Google
На першому місці рейтингу 2014 року опинився інтернет-гігант, якому вдалося відтіснити Apple. Google-окуляри, інвестиції у штучний інтелект, розвиток операційної системи Android спільно з різними новими партнерами - купа інновацій дозволили Google підвищити вартість свого бренду на 40 відсотків, до 159 мільярдів доларів.
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"Срібний призер"
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"Бронзу" здобуває…
… корпорація з виробництва комп'ютерів та програмного забезпечення ІВМ. Вартість цього бренду становить 108 мільярдів доларів. Між іншим, рейтинг BrandZ цього року оприлюднили вже вдев'яте. Рейтинг складається зі ста позицій.
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Найдорожчий німецький бренд
Виробник програмного забезпечення SAP. Вартість цього бренду зросла за останній рік на шість відсотків і сягнула понад 36 мільярдів доларів. Інші німецькі компанії, представлені в рейтингу: Deutsche Telekom (27 місце), BMW (32 місце), Mercedes-Benz (42 позиція), Siemens (59 позиція) та DHL (73). Останню, соту позицію в рейтингу займає німецька мережа супермаркетів Aldі (9,5 мільярдів доларів).
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Надшвидке зростання…
…демонструє Facebook. Вартість цього бренду зросла на 68 відсотків, але в рейтингу компанія посіла тільки 21 місце. Втім, Facebook - другий за швидкістю зростання. Його обігнала китайська інтернет-фірма Tencent. Вартість цього бренду за останній рік збільшилася удвічі - до 54 мільярдів доларів. Тому ця фірма посіла 14-те місце в рейтингу.
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Twitter: швидкий і лаконічний
Новачок рейтингу - американський сервіс коротких повідомлень Twitter. Вартість цього бренду вже становить 14 мільярдів євро, хоч поки і невідомо, як почати на ньому заробляти. Соцмережа LinkedIn теж уперше потрапила цього року до рейтингу BrandZ.
Автор: Інза Вреде, Аніта Грабська