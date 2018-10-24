 IBM купить компанію Red Hat за 34 мільярди доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.10.2018

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Економіка

IBM купить компанію Red Hat за 34 мільярди доларів

Купівля компанії Red Hat перетворить IBM у світового лідера гібридних хмарних технологій, заявила президентка корпорації. Сума угоди складає 34 мільярди доларів.

Президентка IBM Джіні Рометті

Президентка IBM Джіні Рометті

Корпорація IBM купує розробника хмарного програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом Red Hat за 34 мільярди доларів. Як заявили у IBM у неділю, 28 жовтня, компанія заплатить по 190 доларів за кожну акцію Red Hat, що були випущені та перебувають у вільному обігу. 

"IBM стане постачальником гібридних хмарних технологій номер один у світі та запропонує компаніям єдине рішення у сфері відкритих хмарних технологій, що відкриє усю їхню цінність для бізнесу", - зазначила голова ради директорів і президентка корпорації IBM Джіні Рометті. За її словами, ця угода "здатна змінити правила гри".

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Про плани компанії очільниця Вірджинія Рометті повідомила напередодні зустрічі керівників технологічних велетнів США з Дональдом Трампом. (14.12.2016)

В Red Hat також задоволені майбутньою угодою. "Об'єднання зусиль з IBM забезпечить нам більш високий рівень масштабу, ресурсів та можливостей для прискорення впливу відкритого коду в якості основи для цифрових перетворень та залучення Red Hat до ще більш широкої аудиторії", - заявив  президент та головний виконавчий директор Red Hat Джим Вайтхерст.

IBM - один з найбільших виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг. Red Hat працюватиме у складі корпорації як окремий підрозділ Hybrid Cloud.

Компанія Red Hat випускає рішення на основі вільної операційної системи Linux та Fedora, а також інші програмні продукти і послуги на основі відкритого вихідного коду.

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