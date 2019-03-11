 IAAF продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

IAAF продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вкотре відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики, що було скасовано через допінговий скандал.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій подовжила санкції щодо російських легкоатлетів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила не поновлювати Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА). "Рада вирішила продовжити відсторонення ВФЛА. Ми рекомендували це раді, і рада дала свою згоду", - заявив у неділю, 9 червня, глава робочої групи IAAF щодо РФ Руне Андерсен.

IAAF повернеться до розгляду питання відновлення російських легкоатлетів після того, як стануть відомі результати перевірки проб з Московської антидопінгової лабораторії, додав Андерсен. Таким чином Чемпіонат світу у Досі, який пройде з 27 вересня по 6 жовтня, може відбутися без російської команди. Наступне засідання ради IAAF відбудеться лише за кілька днів до чемпіонату.

Питання про участь російських легкоатлетів в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо буде вирішене позитивно, якщо до Олімпійського комітету Росії не будуть застосовані ніякі санкції, заявила прес-аташе IAAF Джекі Дрок-Дойл. Щодо участі в Європейських іграх в Мінську, які відбудуться 21-30 червня, на них зможуть виступити тільки ті російські легкоатлети, які отримали доступ до участі в міжнародних турнірах в нейтральному статусі.

DW.COM

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Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу. (09.11.2018)

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року рада IAAF вирішила тимчасово усунути російських легкоатлетів від участі у змаганнях під егідою IAAF. Приводом став допінговий скандал, розслідування якого проводила незалежна комісія WADA. Деяким російським легкоатлетам, які змогли довести непричетність до вживання допінгу, IAAF дозволяла виступати на міжнародних змаганнях під нейтральними прапорами.

На літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро російська збірна втратила близько 100 учасників через дискваліфікації за допінг. Окрім того, від Ігор у Ріо відсторонили всю паралімпійську збірну РФ. У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запровадив санкції проти Олімпійського комітету Росії. Атлетам із Росії заборонили виступати на Зимових олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї під національним прапором. Допущені до участі в Олімпіаді росіяни виступали під олімпійським прапором. У лютому 2018 року МОК поновив членство Олімпійського комітету РФ.

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