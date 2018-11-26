 IAAF продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

IAAF продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ, якого вона була позбавлена через допінговий скандал. Для поновлення російська сторона має відшкодувати витрати IAAF і надати всі допінг-проби.

Членство ВФЛА в IAAF було призупинено в листопаді 2015 року

Членство ВФЛА в IAAF було призупинено в листопаді 2015 року

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила не поновлювати Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) до відшкодування витрат і передачі всіх допінг-проб, заявив глава робочої групи IAAF щодо РФ Руне Андерсен.

"Схвалена рекомендація не поновлювати ВФЛА, поки не будуть виконані дві умови", - сказав він у вівторок, 4 грудня, після засідання ради IAAF, інформує агенція "Інтерфакс". Зокрема, ВФЛА повинна відшкодувати всі витрати IAAF і передати всі допінг-проби і дані московської лабораторії, щоб встановити порушників спортивних правил. Ці дані спочатку має отримати і проаналізувати до 30 червня Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), а після цього - передати результати IAAF. Це рішення означає, що російські легкоатлети не зможуть виступити під прапором країни на чемпіонаті Європи, який відбудеться в лютому 2019 року в Глазго. 

DW.COM

Міжнародний союз біатлоністів продовжує розслідувати вживання допінгу атлетами з Росії. (30.11.2018)

Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу. (09.11.2018)

У листопаді 2015 року рада IAAF вирішила тимчасово усунути російських легкоатлетів від участі у змаганнях під егідою IAAF. Приводом став допінговий скандал, розслідування якого проводила незалежна комісія WADA. Деяким російським легкоатлетам, які змогли довести непричетність до вживання допінгу, IAAF дозволяла виступати на міжнародних змаганнях під нейтральними прапорами.

На літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро російська збірна втратила близько 100 учасників через дискваліфікації за допінг. Окрім того, від Ігор у Ріо відсторонили всю паралімпійську збірну РФ. У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запровадив санкції проти Олімпійського комітету Росії. Атлетам із Росії заборонили виступати на Зимових олімпійських іграх у Південній Кореї під національним прапором. Допущені до участі в Олімпіаді росіяни виступали під олімпійським прапором. У лютому 2018 року МОК поновив членство Олімпійського комітету РФ.

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