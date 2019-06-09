IAAF продовжила відсторонення легкоатлетів РФ від змагань через допінг

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила продовжити відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) від членства в IAAF. Про це в понеділок, 23 вересня, повідомив голова робочої групи IAAF щодо відновлення ВФЛА Руне Андерсен на пресконференції у Досі.

Водночас IAAF дозволила брати участь у Чемпіонаті світу (ЧС) з легкої атлетики тим росіянам, які довели свою непричетність до вживання допінгу. Зокрема ці російські легкоатлети зможуть взяти участь у Чемпіонаті світу у Досі, який відбудеться з 27 вересня по 6 жовтня, у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року рада IAAF вирішила тимчасово усунути російських легкоатлетів від участі у змаганнях під егідою IAAF. Приводом став допінговий скандал, розслідування якого проводила незалежна комісія WADA. Деяким російським легкоатлетам, які змогли довести непричетність до вживання допінгу, IAAF дозволяла виступати на міжнародних змаганнях під нейтральними прапорами.