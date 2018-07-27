 IAAF подовжила дискваліфікацію російських атлетів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

IAAF подовжила дискваліфікацію російських атлетів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF)

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF)

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) у понеділок, 11 березня, відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) та скасовувати дискваліфікацію російських легкоатлетів.

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Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу. (09.11.2018)

Реформа IAAF передбачає обмеження повноважень президента організації та посилення контролю за радою асоціації. (03.12.2016)

За словами голови антидопінгової ініціативи IAAF Руне Андерсена, невирішеними залишаються два питання: дослідження отриманих від московської антиопінгової лабораторії проб та фінансового відшкодування Росією завданих скандалом втрат. Ці питання "мають бути вирішені", зазначив Андерсен.

Нагадаємо, що IAAF виключила ВФЛА зі своїх лав у листопаді 2015 року, відреагувавши на розслідування діяльності в Росії державної системи підтримки допінгу. Відтоді дискваліфікацію було подовжено вже дев'ять разів, востаннє - в грудні 2018 року. Для відновлення членства ВФЛА повинна, зокрема, оплатити витрати IAAF при розгляді справ російських атлетів у Спортивному арбітражному суді (CAS), а також передати Всесвітній антидопінговій агенції (WADA) всі допінг-проби московської лабораторії.

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Запроваджена раніше заборона для членів російської легкоатлетичної збірної брати участь у міжнародних змаганнях залишатиметься й надалі чинної. За це проголосували члени конгресу IAAF.

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