IAAF подовжила дискваліфікацію російських атлетів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) у понеділок, 11 березня, відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) та скасовувати дискваліфікацію російських легкоатлетів.

За словами голови антидопінгової ініціативи IAAF Руне Андерсена, невирішеними залишаються два питання: дослідження отриманих від московської антиопінгової лабораторії проб та фінансового відшкодування Росією завданих скандалом втрат. Ці питання "мають бути вирішені", зазначив Андерсен.

Нагадаємо, що IAAF виключила ВФЛА зі своїх лав у листопаді 2015 року, відреагувавши на розслідування діяльності в Росії державної системи підтримки допінгу. Відтоді дискваліфікацію було подовжено вже дев'ять разів, востаннє - в грудні 2018 року. Для відновлення членства ВФЛА повинна, зокрема, оплатити витрати IAAF при розгляді справ російських атлетів у Спортивному арбітражному суді (CAS), а також передати Всесвітній антидопінговій агенції (WADA) всі допінг-проби московської лабораторії.