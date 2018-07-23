 IAAF не поновила членство російської федерації легкої атлетики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

IAAF не поновила членство російської федерації легкої атлетики

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ. Російську федерацію позбавлили членства через допінговий скандал. Для відновлення Москва має виконати три умови.

Змагання під егідою IAAF

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) одноголосно вирішила не поновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), скасоване в листопаді 2015 року через допінговий скандал. Про ухвалене у п'ятницю, 27 липня, рішення повідомив на прес-конференції в Аргентині очільник робочої групи IAAF щодо Росії Руне Андерсен. Рішення ухвалили за 10 днів до Чемпіонату Європи з легкої атлетики, який відбудеться в Берліні.

"Рада IAAF одноголосно ухвалила резолюцію про те, що членство Всеросійської федерації легкої атлетики не буде зараз поновлено", - цитує Андерсена інформагенція AFP. Російська федерація багато зробила, щоб відновити своє членство, але ще є кілька проблем, які необхідно вирішити, додав представник IAAF.

Що вимагають від Росії

Росії висувають три вимоги. По-перше, ВФЛА повинна відшкодувати IAAF витрати у зв'язку з допінговим скандалом, зокрема кошти на створення робочої групи з питань Росії. По-друге, має бути відновлена робота антидопінгового агентства РУСАДА. При цьому Москва має визнати, що міністерство спорту РФ створило систему допінгу для російських спортсменів. По-третє, IAAF хоче отримати доступ до тестів московської антидопінгової лабораторії за 2011-2015 роки.

Наслідки допінгового скандалу

У листопаді 2015 року рада IAAF вирішила тимчасово усунути російських легкоатлетів від участі у змаганнях під егідою IAAF. Приводом став допінговий скандал, розслідування якого проводила незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Деяким російським легкоатлетам, які змогли довести непричетність до вживання допінгу, IAAF дозволяла виступати на міжнародних змаганнях під нейтральними прапорами.

На літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро російська збірна втратила близько 100 учасників через дискваліфікації за допінг. Окрім того, від Ігор у Ріо відсторонили всю паралімпійську збірну РФ.

У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК)  запровадив санкції проти Олімпійського комітету Росії. Атлетам із Росії заборонили виступати на Зимових олімпійських іграх у Південній Кореї під національним прапором. Ті, кого допустили до участі в Олімпіаді, виступали під олімпійським прапором.

У лютому 2018 року МОК поновив членство Олімпійського комітету Росії.

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