Hyundai продає бізнес в Росії за 110 доларів

До 28 грудня Hyundai продасть свій російській бізнес компанії, яка раніше вже викупила активи Volkswagen у РФ. Сума угоди буде символічною - 110 доларів, контракт включає опцію зворотного викупу.

Рада директорів південнокорейського автомобільного виробника Hyundai у вівторок, 19 грудня, схвалила план продажу свого російського бізнесу Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) петербурзькій компанії "Арт-Фінанс", йдеться у повідомлені корейської компанії. "Арт-Фінанс", дочірня компанія російського дилера "Авілон", раніше вже придбала активи німецького автомобільного виробник Volkswagen в РФ.

За даними агенції dpa, сума угоди буде символічною - 10 тисяч рублів (110 доларів), контракт включає опцію зворотного викупу. Згідно з повідомленням Hyundai на фондовій біржі, продаж має бути завершено до 28 грудня.

При цьому, "щоб підтримати власників автомобілів", компанія продовжить післяпродажне обслуговування та інші види обслуговування клієнтів в РФ.

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У Hyundai зауважили, що робота HMMR була призупинена ще у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними південнокорейських ЗМІ, раніше компанія виробляла близько 200 тисяч автомобілів на рік на заводі у Санкт-Петербурзі, який відкрився у 2010 році.

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