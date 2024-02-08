Хвороба короля Чарльза ІІІ та її наслідки для монаршої сім'ї

Буквально днями король Чарльз ІІІ у піднесеному настрої покинув лікарню після успішної операції. Тепер же йому поставили страшний діагноз: рак. Що далі?

Спочатку йшлося про збільшення простати - доволі рутинне явище для чоловіків літнього віку - навіть особи з "блакитною кров'ю" від цього не застраховані. Тому король Чарльз ІІІ виступав за відкритість і за те, щоби по досягненні певного віку чоловіки відвідували профілактику. Самому королю зараз 75 років.

29 січня він у супроводі королеви Камілли вийшов із лікарні біля Букінгемського палацу, щасливо усміхаючись. Все ніби було в порядку, але у ході подальшого обстеження лікарі зрештою виявили, що король Чарльз ІІІ страждає на "одну з форм раку". "Його Величність розпочав відповідну терапію, під час якої, за порадою своїх лікарів, він не відвідуватиме жодних офіційних зустрічей за кордоном. Однак продовжуватиме займатися державними справами та опрацьовувати офіційні документи". Про це йдеться в пресрелізі Букінгемського палацу, оприлюдненому ввечері в понеділок, 5 лютого.

Читайте також: Британський король у Бундестазі: Німецька допомога Україні - мужня

Навіть Гаррі приїде додому

Згідно з повідомленням ВВС, Чарльз ІІІ особисто повідомив про діагноз своїй родині. Навіть його молодший син Гаррі, герцог Сассекський, найближчими днями вирушить з Каліфорнії до Лондона, щоби зустрітися з батьком. Останніми роками стосунки між ними значно охолонули, відколи Гаррі та його дружина Меган Маркл покинули Букінгемський палац у січні 2020 року та відмовилися від усіх королівських титулів і привілеїв.

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл (архівне фото) Фото: zz/NDZ/STAR MAX/IPx/picture alliance

Той факт, що Гаррі зараз прибуде до Лондона, залишає місце для припущень про те, наскільки все насправді погано для короля. Але це також може бути візит ввічливості сина, який хоче побачити свого батька, якому поставили онкологічний діагноз.

Чарльз ІІІ прагне відкритості щодо стану свого здоров'я. Це ознака того, що він хоче змінити та модернізувати монархію, сказала в ефірі ВВС спеціалістка з історії монархії Сара Ґріствуд: "Досі вразливість монарха завжди ретельно приховували за стінами палацу".

Мати Чарльза ІІІ, королева Єлизавета ІІ, була набагато стриманішою щодо надання інформації про своє здоров'я. У цьому контексті неодноразово обговорювалося питання про те, наскільки громадськість має право бути поінформованою про стан здоров'я глави держави.

Читайте також: Принц Гаррі, його книжка й двобій з британською пресою

Побажання одужання надходять з усього світу

Чарльз ІІІ посів престол після смерті своєї матері королеви Єлизавети ІІ, яка відійшла у вересні 2022 року. У той час як британці хвилюються за Чарльза ІІІ, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак не сумнівається, що король незабаром піде на поправку.

Букінгемський палац Фото: Rasid Necati Aslim/AA/picture alliance

Побажання одужання надходять і з-за кордону. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, в країні якого Чарльз ІІІ також є главою держави, заявив, що вся Канада зараз з королем. Президент США Джо Байден сказав, що сподівається незабаром поговорити з Чарльзом ІІІ. Навіть колишній президент США Дональд Трамп висловився з цього приводу і сказав, що молиться за короля.

Читайте також: 400 зустрічей на рік: щільний графік королеви Англії

Що буде далі?

Торік король Чарльз ІІІ відвідав понад 500 офіційних заходів. Тепер йому доведеться значно обмежити особисту присутність на зустрічах - інші члени королівської сім'ї готові підставити плече. Дружина Чарльза ІІІ, королева Камілла, продовжить виконувати заплановану програму, а принц Вільям - прямий спадкоємець престолу - також представлятиме і свого батька.

Найгірший із усіх сценаріїв, коли б Чарльз ІІІ більше не зміг би повернутися до виконання обов'язків, - уже був продуманий незабаром після початку його правління майже 17 місяців тому.

Король Чарльз ІІІ у Найробі, 1 листопада 2023 Фото: HIL NOBLE/AFP/Getty Images

Як і у випадку з його матір'ю, існує дуже детальний протокол, який ретельно визначає порядок дій після смерті британського монарха. Аналогічно з королевою Єлизаветою ІІ (план відомий як "Операція Лондонський міст". - Ред.), цей протокол також носить назву мосту: "Міст Менай" - названий на честь першого у світі залізного підвісного мосту в Англсі, Уельсі, зведеного за проєктом інженера Томаса Телфорда. Цілком зрозуміло, що ця назва пов'язана з титулом, який Чарльз ІІІ носив до свого вступу на престол: Принц Уельський.

Очікується, що "Операція Менайський міст" матиме багато спільного з "Операцією Лондонський міст". Після виконання протоколу принц Вільям разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон мають стати наступниками.

Але Букінгемський палац навіть і близько не згадує про операцію "Міст Менай". Офіційні повідомлення сповнені впевненості, і вони повинні викликати у британців позитивні настрої. Це буде нелегко, адже цей рік почався невдало для королівської родини.

Читайте також: Чарльз і халепи. Портрет нового британського короля

Ще один "annus horribilis" - "жахливий рік"?

Покійна королева Єлизавета ІІ свого часу назвала 1992 рік "annus horribilis" - "жахливим роком". Тоді спокій монаршої родини порушила низка розлучень, друком вийшла біографія покійної принцеси Діани з низкою особистих одкровень, а найбільшим ударом під кінець року стала пожежа у Віндзорському замку в листопаді 1992-го.

2024 рік теж обіцяє стати непростим. Усе почалося 4 січня, коли стало відомо, що брат Чарльза ІІІ, принц Ендрю, у секс-скандалі, де замішаний Джеффрі Епштейн, нібито вчинив сексуальні домагання і стосовно ще однієї жінки. Незадовго до цього він уникнув судового процесу, домовившись із позивачкою, але тепер стало зрозуміло, що ця жінка була не єдиною - подейкують навіть про "оргії з неповнолітніми".

17 січня з'явилися повідомлення про захворювання передміхурової залози у самого короля і тоді ж стало відомо, що принцесі Кейт Міддлтон довелося зробити операцію на черевній порожнині. Зрештою, 20 січня з'явилася ще одна погана новина: колишня невістка Чарльза Сара Фергюсон вдруге за рік хвора на рак.

Незважаючи на ці погані новини, король Чарльз ІІІ, очевидно, не хоче, щоби вони зломили його дух. За словами представників палацу, він перебуває в "позитивному настрої" і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повноцінного повернення до служби на благо королівству.