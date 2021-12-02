ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців

Інформація російської Служби федеральної безпеки (ФСБ) про шпигунство та підготовку теракту на території РФ з боку українців не відповідає дійсності та є провокацією. Про це у коментарі DW повідомив прессекретар головного управління розвідки міноборони України (ГУР МОУ) Микола Красний.

"Ми зазвичай такі російські заяви не спростовуємо і не підтверджуємо. Що стосується цього випадку, ми вважаємо, що це провокація російської сторони, яка здійснюється в загальному контексті таких інформаційно-психологічних операцій проти нашої країни", - повідомив речник ГУР МОУ.

За його словами, подібна детальна інформація про затриманих належить до державної таємниці, відповідно закону України "Про розвідку".

Троє затриманих українців у РФ

Коментуючи поширену російськими ЗМІ інформацію про зізнання затриманих, речник ГУР МОУ припустив, що такі свідчення могли бути отримані під час катування.

"Ми і весь цивілізований світ знає, які жорстокі тортури застосовуються у цих катівнях, тому ми вважаємо, що ці "зізнання" отримали під час катування затриманих людей", - повідомив Микола Красний.

Водночас він не виключив, що міністерство закордонних справ України після перевірки даних і підтвердження інформації про українське громадянство затриманих буде вживати заходів щодо їхнього звільнення.

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"Досить дивно, що один нібито до Служби безпеки належить, інший - до головного управління розвідки. Так не буває у світовий практиці, давайте туди ще пожежника, МНСника і буде в нас така цікава розвідувальна спільнота. Це нісенітниці і примітивна провокація", - прокоментував представник ГУР.

Водночас пресслужба СБУ України у коментарях українським ЗМІ назвала цю інформацію фейком. "Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни", - заявив прессекретар Служби безпеки Артем Дехтяренко агенції "Укрінформ".

Як повідомлялося, раніше у четвер, 2 грудня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання кількох співробітників українських розвідслужб у регіонах Росії. Російські ЗМІ також опублікували зізнання двох затриманих чоловіків.

Як стверджується у заяві ФСБ, двоє затриманих збирали інформацію про стратегічні об'єкти країни, а ще одому закидають підготовку теракту. У російській спецслужбі не повідомили, коли й у яких регіонах затримали українців.