ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців

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В ГУР міноборони України вважають нісенітницею заяви ФСБ Росії про те, що українці здійснювали розвідку і готували теракт.
Інформація російської Служби федеральної безпеки (ФСБ) про шпигунство та підготовку теракту на території РФ з боку українців не відповідає дійсності та є провокацією. Про це у коментарі DW повідомив прессекретар головного управління розвідки міноборони України (ГУР МОУ) Микола Красний.
"Ми зазвичай такі російські заяви не спростовуємо і не підтверджуємо. Що стосується цього випадку, ми вважаємо, що це провокація російської сторони, яка здійснюється в загальному контексті таких інформаційно-психологічних операцій проти нашої країни", - повідомив речник ГУР МОУ.
За його словами, подібна детальна інформація про затриманих належить до державної таємниці, відповідно закону України "Про розвідку".
Коментуючи поширену російськими ЗМІ інформацію про зізнання затриманих, речник ГУР МОУ припустив, що такі свідчення могли бути отримані під час катування.
"Ми і весь цивілізований світ знає, які жорстокі тортури застосовуються у цих катівнях, тому ми вважаємо, що ці "зізнання" отримали під час катування затриманих людей", - повідомив Микола Красний.
Водночас він не виключив, що міністерство закордонних справ України після перевірки даних і підтвердження інформації про українське громадянство затриманих буде вживати заходів щодо їхнього звільнення.
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"Досить дивно, що один нібито до Служби безпеки належить, інший - до головного управління розвідки. Так не буває у світовий практиці, давайте туди ще пожежника, МНСника і буде в нас така цікава розвідувальна спільнота. Це нісенітниці і примітивна провокація", - прокоментував представник ГУР.
Водночас пресслужба СБУ України у коментарях українським ЗМІ назвала цю інформацію фейком. "Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни", - заявив прессекретар Служби безпеки Артем Дехтяренко агенції "Укрінформ".
Як повідомлялося, раніше у четвер, 2 грудня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання кількох співробітників українських розвідслужб у регіонах Росії. Російські ЗМІ також опублікували зізнання двох затриманих чоловіків.
Як стверджується у заяві ФСБ, двоє затриманих збирали інформацію про стратегічні об'єкти країни, а ще одому закидають підготовку теракту. У російській спецслужбі не повідомили, коли й у яких регіонах затримали українців.