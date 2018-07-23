Hummer на смерть збив дитину в Києві: водію оголошено про підозру

Водію позашляховика Hummer, що 24 липня на смерть збив дівчинку на пішохідному переході у Києві, повідомлено про підозру. Йому закидають порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомив у середу, 25 липня, в ефірі телеканалу "112.Україна" начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко. ЗМІ повідомляють, що за кермом автомобіля був колишній боксер Кирило Островський.

"Водія було затримано, йому вже оголошено про підозру. Буде підготовлено подання до суду щодо обрання запобіжного заходу (...) У нього відібрано біологічні зразки для проведення експертизи на встановлення факту алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння", - сказав Крищенко. Він додав, що санкція за цей злочин передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Начальник поліції повідомив, що водій намагався втекти з місця події. "Це також враховуватиметься під час слідства та обрання запобіжного заходу", - зазначив Крищенко. У прес-службі прокуратури також повідомили, що вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій водія.

Трагедія сталася ввечері вівторка, 24 липня, на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва. За інформацією прес-служби прокуратури Києва, 23-річний водій Hummer проїхав на червоне світло світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з мамою. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги".

Водій зняв з автомобіля номери й намагався втекти, але був затриманий біля бізнес-центру "Парус". Під час затримання він чинив опір, проте згодом правоохоронцям довелося рятувати його від самосуду перехожих, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".