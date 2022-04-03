Human Rights Watch заявила про воєнні злочини армії РФ в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 3 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого країну залишило майже 4,2 мільйона українців. Такі останні дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, оприлюднені у неділю, передає AFP. Протягом останньої доби з України виїхало майже 40 тисяч осіб.

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Президент Росії Володимир Путін буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли на столі переговорів щодо мирного врегулювання буде "конкретний документ". Про це у неділю заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс". "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, гіпотетично вона можлива. Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб в рамках роботи двох делегацій визрів конкретний документ", - сказав він. Пєсков наголосив, що це має бути "не набір ідей", а саме письмовий документ. Він додав, що не має сумнівів стосовно того, що Москва досягне цілей "військової операції у повному обсязі", втім, висловив надію, що в результаті перемовин сторони підпишуть "певний документ, що стане важливим кроком не шляху нормалізації ситуації".

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) задокументувала низку випадків порушень російськими військами законів воєнного часу стосовно мирних мешканців на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей. До зафіксованих актів насильства відносяться: випадок багаторазового зґвалтування, два випадки позасудової страти (один - шести людей, другий - однієї людини), а також інші випадки незаконного насильства та погроз на адресу мирних жителів із 27 лютого по 14 березня 2022 року. Російські військові також були причетні до викрадання громадянського майна, зокрема харчових продуктів, одягу та дров. "Ті, хто вчинив ці злодіяння, несуть відповідальність за воєнні злочини", - наголошується на сайті організації.

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