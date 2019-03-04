Huawei подав до суду на уряд США

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei у четвер, 7 березня, подав до суду на уряд США через запроваджену заборону на використання обладнання компанії американськими державними структурами, пише агентство "Інтерфакс".

"Конгрес США багаторазово не зміг надати будь-яких доказів, аби обґрунтувати запроваджену на продукти Huawei заборону", - заявив гендиректор компанії Го Пін, пояснюючи рішення концерну, передає агентство AFP.

Заборона, запроваджена США, також позбавляє американські держструктури права укладати контракти, надавати субсидії або кредити третім сторонам, які купують обладнання або послуги Huawei.

"Якщо цей закон буде скасовано, як це повинно бути, Huawei може принести в Сполучені Штати більш передові технології і допомогти побудувати кращі мережі 5G", - зазначив Го Пін, а також додав, що компанія зазнає збитків у результаті застосування проти неї "неконституційних" обмежень, які перешкоджають розвитку здорової конкуренції.

США, у свою чергу, вважають, що Huawei може використовувати своє обладнання для отримання і передачі розвідувальної інформації китайському уряду. Обмеження на використання у держструктурах обладнання компанії були запроваджені у США з міркувань безпеки 2018 року.