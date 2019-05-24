 Huawei оскаржив в суді внесення його до чорного списку у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Huawei оскаржив в суді внесення його до чорного списку у США

Суд у Техасі має вирішити, чи суперечить конституції США заборона використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого китайською Huawei.

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку, що обмежує можливості Huawei для продажу обладнання на території США. Про це в середу, 29 травня, повідомляє інформагенція Reuters.

DW.COM

Влада США видала Huawei та підконтрольним їй компаніям ліцензію на 90 днів. Так китайська корпорація зможе підтримувати існуючі мережі. (21.05.2019)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері. (16.05.2019)

Суд має вирішити, чи є конституційною заборона використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого Huawei, повідомив на прес-конференції представник компанії. Huawei просить суд розглянути скаргу у спрощеному порядку.

Нагадаємо, 20 травня міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати мережі й оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія чинна 90 днів. Її отримала не тільки Huawei, а й 68 пов'язаних із нею компаній.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. 

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