Huawei оскаржив в суді внесення його до чорного списку у США

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку, що обмежує можливості Huawei для продажу обладнання на території США. Про це в середу, 29 травня, повідомляє інформагенція Reuters.

Суд має вирішити, чи є конституційною заборона використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого Huawei, повідомив на прес-конференції представник компанії. Huawei просить суд розглянути скаргу у спрощеному порядку.

Нагадаємо, 20 травня міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати мережі й оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія чинна 90 днів. Її отримала не тільки Huawei, а й 68 пов'язаних із нею компаній.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.