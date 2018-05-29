 Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США

Влада США видала Huawei та підконтрольним їй компаніям ліцензію на 90 днів. Так китайська корпорація зможе підтримувати існуючі мережі.

China Peking Huawei Präsentation (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

Міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення. Це випливає з повідомлення Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі, опублікованого в понеділок, 20 травня. Тимчасова ліцензія діє 90 днів, її отримала не тільки Huawei, але і 68 пов'язаних з нею компаній.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері. (16.05.2019)

У ЄС вирішили спільно виробити рекомендації щодо запровадження мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. При цьому не йдеться про заборону Huawei, до якої закликали США. (26.03.2019)

Напередодні стало відомо, що корпорація Google перериває співпрацю з Huawei та що у китайської компанії залишиться доступ до Android, але тільки в тій версії, яка знаходиться у відкритих джерелах. Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, у тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Міністерство торгівлі США збирається внести Huawei та її підрозділи в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.

Між тим в ЄС до кінця червня уряди держав-членів мають оцінити кібер загрози, що можуть стосуватись інфраструктури 5G на їхніх внутрішніх ринках. При цьому Єврокомісія наприкінці березня проігнорувала заклик США заборонити використання обладання, виробленого Huawei, при спорудженні мереж 5G у Європі.

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China Peking Huawei Präsentation (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США

Влада США видала Huawei та підконтрольним їй компаніям ліцензію на 90 днів.  

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