Хто у РФ протестує проти мобілізації - "Європа у фокусі"

ПолітикаЄвропаХто у РФ протестує проти мобілізації - "Європа у фокусі"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаЄвропа34 хв. тому34 хв. томуРезервісти проти мобілізації Путіна. Як нафта з РФ потрапляє у ЄС попри ембарго. Британці бояться холодної зими. Життя після виверження вулкана на Ла-Пальма. "Село песимістів" у Фінляндії.https://www.dw.com/uk/hto-u-rf-protestue-proti-mobilizacii-evropa-u-fokusi-03092022/video-63312942Реклама