Хто у РФ протестує проти мобілізації - "Європа у фокусі"

34 хв. тому 34 хв. тому

Резервісти проти мобілізації Путіна. Як нафта з РФ потрапляє у ЄС попри ембарго. Британці бояться холодної зими. Життя після виверження вулкана на Ла-Пальма. "Село песимістів" у Фінляндії.