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У фокусі
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ПолітикаЄвропа

Хто у РФ протестує проти мобілізації - "Європа у фокусі"

34 хв. тому

Резервісти проти мобілізації Путіна. Як нафта з РФ потрапляє у ЄС попри ембарго. Британці бояться холодної зими. Життя після виверження вулкана на Ла-Пальма. "Село песимістів" у Фінляндії.

https://www.dw.com/uk/hto-u-rf-protestue-proti-mobilizacii-evropa-u-fokusi-03092022/video-63312942
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