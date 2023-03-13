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HRW: Росія вивезла з України кілька тисяч дітей

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Тисячі українських дітей були вивезені на окуповані території чи в Росію. Їхнє повернення має бути міжнародним пріоритетом, наголошують в Human Rights Watch.

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Війна Росії проти України має нищівні наслідки для дітей в українських притулках, тисячі з яких були вивезені на окуповані території чи в саму РФ, ідеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), оприлюдненій у понеділок, 13 березня.

"Ця жорстока війна ясно продемонструвала необхідність усунення загроз, з якими стикаються діти в державних притулках. Повернення дітей, незаконно вивезених російськими силами, має стати міжнародним пріоритетом", - наголошується в доповіді.

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За даними HRW, до війни в дитячих будинках України перебували понад 105 тисяч дітей - найбільше в усій Європі після Росії. Під час війни щонайменше кілька тисяч українських дітей вивезли на окуповані території або в РФ. Близько 100 притулків, у яких перебувало понад 32 тисячі дітей, опинились на окупованих Росією українських територіях. Доля деяких дітей досі невідома - вони вважаються зниклими безвісти.

HRW: Україна потребує реформи інтернатних закладів

Правозахисники також зауважують, що внаслідок війни багато дітей залишаються сиротами або розлученими з батьками. "Діти знову потрапляють до інтернатів, у тому числі діти, чиї батьки були вбиті або поранені, а також діти, чиї батьки пережили кризу психічного здоров'я через війну", - зазначається в доповіді.

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Вони також звертають увагу на психологічні травми дітей, занедбаність і неналежний догляд через брак піклувальників. На думку HRW, війна засвідчила нагальну потребу в реформі інтернатних закладів в Україні, де, попри два десятиліття спроб реформувати систему, кількість дитячих притулків лише зростала - з 663 у 2015 році до 727 у 2022 році.

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