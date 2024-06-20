HRW: На окупованих землях у школах нав'язують пропаганду РФ

Окупанти проводять тотальну русифікацію й нав'язують антиукраїнську пропаганду в школах на окупованих територіях і тиснуть на вчителів, які відмовляються впроваджувати російську навчальну програму, кажуть правозахисники.

Окупаційна влада проводить тотальну русифікацію, впроваджує російську навчальну програму та поширює кремлівську пропаганду в українських школах на окупованих територіях і вживає заходів щодо вчителів, якщо ті відмовляються дотримуватись освітніх планів РФ. Такі висновки містить оприлюднена в четвер, 20 червня, доповідь міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

Крім того, у школах на цих територіях ведеться систематичне пригнічення української мови, проводиться антиукраїнська пропаганда, а російська мова нав'язується як єдина мова викладання.

Як зазначили в HRW, такі дії є фактично воєнним злочином, оскільки окупаційній державі забороняється змінювати закони й нормативні акти на окупованій території. Крім того, такі практики росіян є порушенням міжнародних стандартів захисту прав людини, зокрема права на освіту.

Масова примусова русифікація захоплених територій

У 66-сторінковій доповіді під назвою "Освіта в умовах окупації: примусова русифікація шкільної системи на окупованих українських територіях" документуються порушення РФ права на освіту в раніше окупованих районах Харківської області України та інших регіонах, які залишаються під російською окупацією.

Російська шкільна програма, запроваджена в окупованих районах України, вимагає застосування під час навчального процесу підручників історії, які виправдовують вторгнення Росії, зображують Україну за її нинішнього уряду як "неонацистську державу". Крім того, на окупованих територіях суворо обмежують викладання українською мовою.

Автори доповіді вказують, що російська окупаційна влада примусово змінює навчальну програму та вдається до репресивних заходів і тиску щодо освітян, які відмовились вносити ці зміни. У доповіді перелічені погрози, затримання і навіть тортури, які застосовувались до проукраїнських освітян. Крім того, правозахисники виявили, що окупаційна влада погрожувала батькам, чиї діти навчалися в українських школах онлайн.

Близько мільйона школярів на окупованих територіях

"Росія повинна припинити відмовляти українським дітям у їхньому праві на освіту, гарантованому їм міжнародним правом", - заявив заступник директора HRW з прав дітей Білл Ван Есвельд.

"Слід негайно припинити спроби русифікувати систему освіти й проведення політичної ідеологічної обробки на окупованих територіях України", - йдеться в доповіді.

Згідно з підрахунками українських експертів, на окупованій Росією території залишається близько мільйона українських дітей шкільного віку. За даними, які надало HRW міністерство освіти й науки України, понад 62,4 тисячі дітей шкільного віку, які проживають на окупованих територіях, продовжують дистанційне навчання в українських школах.