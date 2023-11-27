HRW: Реактивний боєприпас - причина вибуху в лікарні в Газі

Реактивний боєприпас, на кшталт тих, які запускають палестинські бойовики, спричинив вибух у лікарні в Секторі Гази 17 жовтня. Саме таку версію підтверджують наявні в правозахисників HRW докази.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) має докази того, що ймовірною причиною вибуху в лікарні в Секторі Гази 17 жовтня став випущений реактивний боєприпас, який схибив з курсу. Відповідну заяву правозахисники поширили в понеділок, 27 листопада.

"Вибух, що спричинив загибель і поранення десятків цивільних осіб у лікарні Аль-Ахлі в місті Газа 17 жовтня 2023 року, схоже, був спричинений реактивним боєприпасом, який зазвичай використовують палестинські збройні угруповання", - йдеться в заяві HRW.

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Правозахисники запевняють, що їхні висновки щодо розслідування причин вибуху ґрунтуються на аналізі фото- і відеоматеріалів, супутникових знімків та інтерв'ю зі свідками й експертами.

Нагадаємо, вибух у лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого за даними палестинської сторони загинули сотні осіб, викликав обурення в усьому арабському світі. Палестинці назвали причиною інциденту ізраїльський авіаудар. Натомість Ізраїль стверджував, що вибух був спричинений помилковим запуском палестинської ракети.

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Факт удару по лікарні засудили міжнародні організації й багато політиків.

Поки що діє режим тиші

Нагадаємо, 24 листопада набуло чинності чотириденне перемир'я між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, що в США, ЄС і більшості держав Заходу визнано терористичним, та Ізраїлем. Заявленою метою режиму тиші є обмін ізраїльських заручників на утримуваних у в'язницях Ізраїлю палестинців.

Крім того, під час затишшя до Сектора Гази можуть доставляти гуманітарні вантажі.

Згідно з досягнутими домовленостями, режим припинення вогню можна подовжити, й прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже сигналізував готовність до цього.

